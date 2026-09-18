Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 16° y una sensación térmica de 16°. La humedad se encuentra en un 76%, lo que genera una atmósfera algo húmeda. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 1 m/s desde el norte, contribuyendo a un clima agradable.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantendrá en niveles moderados. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA presentarán variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. Para el sábado 19 de septiembre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 24° con cielo despejado. El domingo 20 de septiembre, la temperatura mínima descenderá a 12° y la máxima será de 20°, con probabilidad de lluvias moderadas. El lunes 21 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 18° con algunas nubes. Para el martes 22 de septiembre, se espera un clima más nublado, con mínima de 10° y máxima de 17°. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, la mínima será de 14° y la máxima de 19° con posibilidad de lluvias ligeras.