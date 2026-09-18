Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre
Este viernes 18 de septiembre, Mendoza presentará un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 13° y 27°. La humedad será del 35% y el viento soplará a 1,5 m/s.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Mendoza se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 35%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el oeste a una velocidad de 1,5 m/s y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa.
El clima hoy viernes 18 de septiembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 35%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 1,5 m/s, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y el estado del cielo. El sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, con cielos parcialmente nublados. El domingo 20 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 26°, con nubes dispersas. Para el lunes 21 de septiembre, se espera un clima similar, con mínimas de 15° y máximas de 20°, bajo cielos cubiertos. El martes 22 de septiembre, el clima mejorará, alcanzando mínimas de 13° y máximas de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, se prevén mínimas de 17° y máximas de 27°, con algunas nubes.