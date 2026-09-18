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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre, Mendoza presentará un clima mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 13° y 27°. La humedad será del 35% y el viento soplará a 1,5 m/s.

18/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 18 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Mendoza se encuentra cubierto por nubes y la temperatura actual es de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 35%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla desde el oeste a una velocidad de 1,5 m/s y la presión atmosférica se sitúa en 1018 hPa.

El clima hoy viernes 18 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 27°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en un 35%, y el viento continuará soplando a una velocidad de 1,5 m/s, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas y el estado del cielo. El sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 27°, con cielos parcialmente nublados. El domingo 20 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 17° y 26°, con nubes dispersas. Para el lunes 21 de septiembre, se espera un clima similar, con mínimas de 15° y máximas de 20°, bajo cielos cubiertos. El martes 22 de septiembre, el clima mejorará, alcanzando mínimas de 13° y máximas de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 23 de septiembre, se prevén mínimas de 17° y máximas de 27°, con algunas nubes.

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