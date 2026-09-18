Zoox, la compañía de Amazon, eliminará su límite de 100 robotaxis en Nevada

La compañía de robotaxis Zoox, propiedad de Amazon, se encuentra a punto de eliminar un límite que restringía su operación a solo 100 vehículos en Nevada. Esta medida se produce en un momento clave, ya que la competencia en el sector de los vehículos autónomos en Las Vegas está en aumento.

Según un nuevo permiso de la Nevada Transportation Authority (NTA), el límite de vehículos de Zoox expirará el próximo 25 de septiembre. Esta información fue confirmada tanto por un funcionario de la NTA como por un portavoz de Zoox, y está documentada en un permiso actualizado.

Aunque esto no significa que Las Vegas se inundará de inmediato con cientos de robotaxis de Zoox, sí le otorga a la empresa más libertad para expandir su flota en un momento crucial. Recientemente, Waymo lanzó un servicio comercial en Las Vegas, mientras que Tesla y Uber también han asegurado permisos para vehículos autónomos.

Actualmente, Zoox cuenta con aproximadamente 100 robotaxis diseñados a medida, que carecen de volante y pedales, distribuidos en cuatro ciudades de EE.UU., incluyendo Austin y Miami. Sin embargo, la mayor parte de su flota se encuentra en Las Vegas y San Francisco. Hasta ahora, Las Vegas es la única ciudad donde Zoox cobra por los viajes. Para poder cobrar a los pasajeros en California, aún debe obtener otro permiso de los reguladores de ese estado.

Zoox comenzó a cobrar por los viajes en robotaxi en Las Vegas el mes pasado, tras recibir una exención temporal de ciertos estándares de seguridad vehicular federales por parte de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Esta exención resultó crucial para Zoox, ya que, a diferencia de Waymo, sus robotaxis fueron diseñados sin volante, pedales ni otros controles tradicionales que son obligatorios por ley. La exención comercial permite a Zoox desplegar hasta 2,500 vehículos por año durante los próximos dos años.

Sin embargo, no está claro cuán rápido aprovechará Zoox su nueva libertad en Nevada. Un portavoz de la empresa se negó a comentar sobre cuántos robotaxis planea agregar a su flota en Las Vegas o cuántos están actualmente en operación en la ciudad. Según Robotaxi Tracker, que recopila datos sobre vehículos autónomos, se estima que Zoox tiene más de 30 vehículos operando en la ciudad.

El portavoz de Zoox afirmó que la empresa planea aumentar gradualmente el tamaño de su flota de robotaxis en los próximos meses para satisfacer la alta demanda en Las Vegas y otros mercados.

La competencia se intensificará, ya que en agosto, la NTA aprobó tres permisos que permitirán a Tesla, Uber y Waymo operar servicios comerciales de robotaxis en el condado de Clark, donde se encuentra Las Vegas. En conjunto, estos permisos podrían llevar hasta 7,000 robotaxis a la zona en los próximos 12 meses.

Waymo no ha perdido tiempo en actuar sobre su permiso. La compañía abrió su servicio de robotaxi a los clientes en Las Vegas a principios de este mes, y en ese momento, Waymo informó que comenzaría con "docenas" de sus nuevos robotaxis tipo miniván Ojai en un área de 23 millas cuadradas que incluye el Strip al sur de la autopista 589 y hasta Boulder Junction.