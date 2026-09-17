FOTO: El Gran Córdoba tiene el segundo desempleo más alto del país: llegó al 10,5%

El mercado laboral del Gran Córdoba registró un fuerte deterioro durante el segundo trimestre de 2026. La tasa de desocupación alcanzó el 10,5%, por encima del 8,9% registrado en el mismo período del año pasado, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) difundidos este jueves por el Indec.

Con este resultado, Córdoba quedó como el segundo aglomerado urbano con mayor desempleo del país, sólo detrás del Gran Rosario, que registró una tasa del 11,5%. El promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo estadístico fue del 7,9%.

Hay 14 mil desocupados más que hace un año

El aumento de la desocupación se refleja también en los números absolutos. En el segundo trimestre de 2025 había unas 73 mil personas desocupadas en el Gran Córdoba, mientras que este año la cifra ascendió a 87 mil.

Esto significa que en un año se incorporaron unas 14 mil personas al grupo de quienes no tienen trabajo, buscan activamente una ocupación y están disponibles para trabajar.

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Al mismo tiempo, la cantidad de personas ocupadas se redujo. Los trabajadores con empleo pasaron de 747 mil a 736 mil entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

En términos interanuales, esto representa una caída de 11 mil ocupados.

El escenario combina así dos movimientos: un incremento de las personas que buscan trabajo sin conseguirlo y una reducción de quienes tienen una ocupación.

Córdoba quedó segunda entre los grandes aglomerados

Con el 10,5% de desocupación, el Gran Córdoba quedó en el segundo lugar entre los 31 aglomerados urbanos relevados por el Indec.

El indicador más elevado correspondió al Gran Rosario, con un 11,5%. El promedio nacional se ubicó bastante por debajo, en 7,9%.

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El dato adquiere mayor relevancia al compararlo con los registros recientes del mercado laboral cordobés. Para encontrar una tasa superior a la actual durante un segundo trimestre hay que retroceder hasta 2021, cuando la desocupación todavía estaba marcada por los efectos de la pandemia.

En aquel momento, el Gran Córdoba registraba 95 mil desocupados, equivalentes a una tasa del 12,4%.

El antecedente de la pandemia

El máximo de los últimos años se había registrado en el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia de coronavirus y con fuertes restricciones a la actividad económica.

En ese período, la desocupación llegó al 19,1%, con alrededor de 130 mil personas sin trabajo en el Gran Córdoba.

A partir de entonces, el indicador comenzó una trayectoria descendente y se mantuvo por debajo de esos niveles durante los años siguientes.

El salto al 10,5% en el segundo trimestre de 2026 interrumpe esa tendencia y vuelve a colocar al Gran Córdoba entre los aglomerados con mayores niveles de desocupación del país.