Nuevo detenido por el asalto y homicidio del gestor Rolando Alves en Villa María

FOTO: Un nuevo detenido en el caso de Rolando Alves

FOTO: Un nuevo detenido en el caso de Rolando Alves

Un nuevo detenido se sumó a la investigación por el asalto y homicidio del gestor Rolando Alves, ocurrido el pasado 11 de septiembre en calle Entre Ríos al 1620, de la ciudad de Villa María.

Se trata de Ariel Ceferino Ferraris, de 55 años, quien quedó detenido acusado de ser coautor de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego y por actuar en banda.

Con este nuevo procedimiento, ya son cinco las personas detenidas en el marco de la causa y todas se encuentran acusadas bajo la misma figura legal.

La investigación busca determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los imputados en el hecho que terminó con la muerte de Alves.

Informe de Daniel Bergese