Nuevo detenido por el asalto y homicidio del gestor Rolando Alves en Villa María
Un hombre de 55 años fue detenido acusado de ser coautor del homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego y la actuación en banda. Ya son cinco los apresados por el crimen.
17/09/2026 | 19:27Redacción Cadena 3
FOTO: Ariel Ceferino Ferraris fue detenido por homicidio.
FOTO: Un nuevo detenido en el caso de Rolando Alves
FOTO: Un nuevo detenido en el caso de Rolando Alves
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Audio. Detienen a nuevo sospechoso por el asesinato del gestor Rolando Alves en Villa María
Panorama Federal
Un nuevo detenido se sumó a la investigación por el asalto y homicidio del gestor Rolando Alves, ocurrido el pasado 11 de septiembre en calle Entre Ríos al 1620, de la ciudad de Villa María.
Se trata de Ariel Ceferino Ferraris, de 55 años, quien quedó detenido acusado de ser coautor de homicidio en ocasión de robo, agravado por el uso de arma de fuego y por actuar en banda.
Con este nuevo procedimiento, ya son cinco las personas detenidas en el marco de la causa y todas se encuentran acusadas bajo la misma figura legal.
La investigación busca determinar el grado de participación que tuvo cada uno de los imputados en el hecho que terminó con la muerte de Alves.
Informe de Daniel Bergese
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un asalto y homicidio del gestor Rolando Alves el 11 de septiembre.
¿Quién fue detenido? Ariel Ceferino Ferraris, de 55 años, acusado de coautoría en el homicidio.
¿Cuántos detenidos hay? Ya son cinco personas detenidas en relación con el caso.
¿Dónde sucedió el hecho? En calle Entre Ríos al 1620, en la ciudad de Villa María.
¿Por qué se investiga? Para determinar el grado de participación de los imputados en la muerte de Alves.