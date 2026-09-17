El ingeniero Fredi Vivas desmontó mitos sobre la IA: “Puede aumentar la inteligencia humana”

En su libro “Generación IA: la potencia de la alianza humana con la inteligencia artificial”, aborda la relación entre las personas y la tecnología. En la actualidad, ¿estamos utilizando la inteligencia artificial como una simple herramienta o representa algo más profundo para la sociedad?

La inteligencia artificial forma parte de las ciencias de la computación y cuenta con diversos subcampos. Los desarrollos más recientes son la IA generativa —que cobró impulso masivo en 2022 con ChatGPT y se especializa en la generación de contenido sintético como texto, imágenes, video o música— y la IA agéntica o agentes de inteligencia artificial. Estos últimos son bots con autonomía para cumplir tareas específicas y trabajar continuamente, conectándose con otros agentes. Hoy existen empresas híbridas que integran trabajadores humanos y agentes digitales, lo que demuestra que se trata de un fenómeno que va mucho más allá de una herramienta convencional.

Existe la percepción de que la inteligencia artificial viene a reemplazar primero las tareas laborales y luego a las propias personas. ¿De qué manera debe entenderse esta transformación?

No debe plantearse bajo una narrativa de reemplazo absoluto, sino de resignificación del rol humano y de aumentación de nuestra capacidad. En el libro desarrollé una matriz comparativa sobre las fortalezas y limitaciones de la IA y del ser humano. Por ejemplo, en medicina, un profesional no puede competir con una IA en la velocidad y precisión para analizar millones de radiografías. Al delegar ese procesamiento masivo a la tecnología, el médico libera tiempo para profundizar el vínculo personal con el paciente, mirarlo a los ojos y brindarle una atención más humana.

¿Considera que esta transformación es comparable a revoluciones tecnológicas previas, como la Revolución Industrial?

Sí, se encuentra al mismo nivel de impacto histórico. La diferencia fundamental radica en la velocidad y en la difusión mediática actual, donde la sobreabundancia de información diaria genera la sensación de un cambio vertiginoso. Sin embargo, en términos de transformación estructural para la sociedad, estamos viviendo un proceso de similar magnitud al de la Revolución Industrial.

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¿Podría mencionar ejemplos concretos de la matriz sobre tareas donde la IA es imbatible y otras donde la presencia humana resulta insustituible?

La máquina es insuperable en la precisión y capacidad de cálculo con grandes volúmenes de datos sin agotarse, un ámbito en el que el ser humano no debe competir. En contraposición, si una empresa realiza un proceso de selección de personal, aunque utilice IA para evaluaciones iniciales de comportamiento o conocimientos, la decisión sobre la cultura organizacional, el trato humano y la empatía con el equipo exige indispensablemente una conversación entre personas.

¿A qué se refiere con el concepto "Generación IA" y cuál es su postura frente a las visiones que anticipan la desaparición de los puestos de trabajo junior?

El término "Generación IA" no define una franja etaria, sino a todas las personas que estamos experimentando la implementación de esta tecnología, independientemente de si se tienen 18 o 50 años. Respecto a los perfiles junior, no coincido con que vayan a desaparecer; las empresas siguen valorando la curiosidad y las ganas de aprender. Lo que cambia es que, mediante herramientas tecnológicas, un joven puede capacitarse en dos o tres meses para agregar valor rápido a la organización, reduciendo las antiguas curvas de aprendizaje. Asimismo, los profesionales con trayectoria pueden potenciar su experiencia previa incorporando estas aplicaciones.

¿De qué manera la simplificación de las interfaces tecnológicas favorece la adopción de estas herramientas y la necesidad de un aprendizaje constante?

La interacción mediante la voz se perfila como la forma principal de vincularnos con las máquinas en los próximos años, facilitando el acceso a personas de cualquier edad. Esto consolida la práctica del aprendizaje para toda la vida (lifelong learning). Ya no basta con haber culminado la formación tradicional; resulta indispensable incorporar el hábito de aprender continuamente para adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas y laborales.

Con la facilidad para generar código de programación mediante IA, ¿qué valor conservan los títulos universitarios y la formación académica?

La universidad no te prepara únicamente para el instrumental técnico inmediato, sino para adquirir una lógica de razonamiento para el resto de la vida. Hoy en día la IA puede escribir código de programación en segundos, pero lo que la máquina no puede suplir es el planteo lógico y la capacidad analítica para identificar y resolver un problema del mundo real. Ese pensamiento estructurado es el pilar fundamental que brinda la educación superior.

Para finalizar la entrevista, ¿qué recomendación de lectura, película o serie nos sugiere?

Recomiendo el libro "Cómo crear una mente", del divulgador y especialista Ray Kurzweil, una obra clave para comprender los fundamentos sobre cómo funciona el cerebro de la inteligencia artificial.

Entrevista de Sergio Suppo.