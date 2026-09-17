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Boca Juniors pierde a su arquero titular Montero ante Racing por la Copa Argentina

Álvaro Montero no estará disponible para el partido contra Racing ni ante Unión debido a su convocatoria con la selección colombiana en la próxima fecha FIFA.

17/09/2026 | 22:33Redacción Cadena 3

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FOTO: El "Vasco" perderá una pieza clave para el decisivo duelo ante Racing.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) - Boca Juniors no podrá contar con Álvaro Montero, su arquero titular, en el encuentro contra Racing por la Copa Argentina y en el enfrentamiento ante Unión por el Torneo Clausura. La razón de su ausencia es que el colombiano ha sido convocado por su selección para la fecha FIFA, que se llevará a cabo entre finales de septiembre y principios de octubre.

La selección colombiana se medirá ante México, Paraguay y Perú en las fechas 26 de septiembre, 02 de octubre y 06 de octubre, respectivamente. En el contexto de este calendario, Boca se enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre en Córdoba, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Después de este partido, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena recibirá a Unión de Santa Fe el domingo 04 de octubre, donde también estará ausente Montero en el arco.

El último encuentro que el arquero disputará con la camiseta del "Xeneize" será el clásico ante San Lorenzo, que se jugará este domingo en el Nuevo Gasómetro. Tras este compromiso, Montero se unirá a su selección.

Ante esta situación, el "Vasco" recurrirá a Leonardo Brey para ocupar el puesto de arquero, dado que Agustín Marchesín se encuentra en proceso de recuperación de una lesión.

En un giro positivo relacionado con la fecha FIFA, se confirma que Miguel Merentiel no fue incluido en la lista definitiva del entrenador Diego Forlán para la selección de Uruguay, lo que le permitirá estar disponible para ambos encuentros de Boca.

El goleador del equipo había sido preseleccionado para la "Celeste", pero el cuerpo técnico optó por otras alternativas para la convocatoria.

Lectura rápida

¿Quién no jugará en Boca?
Álvaro Montero, el arquero titular, no estará disponible.

¿Por qué no jugará Montero?
Fue convocado por la selección colombiana para la fecha FIFA.

¿Cuándo son los partidos de Boca?
Boca enfrentará a Racing el 27 de septiembre y a Unión el 4 de octubre.

¿Quién reemplazará a Montero?
Leonardo Brey será el arquero suplente ante Racing y Unión.

¿Qué jugador podrá participar en los partidos?
Miguel Merentiel estará disponible tras no ser convocado por Uruguay.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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