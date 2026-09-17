Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.
El sorteo número 13035 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 17 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3828, correspondiente a "A primera (El Cerro)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13035 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).
1° 3828
2° 0671
3° 8100
4° 7294
5° 0701
6° 3778
7° 4676
8° 5502
9° 2168
10° 7538
11° 4609
12° 6201
13° 0442
14° 5041
15° 1571
16° 2588
17° 3457
18° 3227
19° 5866
20° 1574
Los resultados de la Quiniela Turista son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar se ha convertido en una tradición en el país, donde los participantes eligen sus números favoritos con la esperanza de ganar premios significativos. La Quiniela ofrece diversas modalidades y es una de las más populares entre los argentinos.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13035 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 3828.
¿Qué significa el número 3828?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.