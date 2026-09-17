Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

El sorteo número 13035 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 3828, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

1° 3828

2° 0671

3° 8100

4° 7294

5° 0701

6° 3778

7° 4676

8° 5502

9° 2168

10° 7538

11° 4609

12° 6201

13° 0442

14° 5041

15° 1571

16° 2588

17° 3457

18° 3227

19° 5866

20° 1574

Los resultados de la Quiniela Turista son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este juego de azar se ha convertido en una tradición en el país, donde los participantes eligen sus números favoritos con la esperanza de ganar premios significativos. La Quiniela ofrece diversas modalidades y es una de las más populares entre los argentinos.