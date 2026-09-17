Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.
El sorteo número 26564 de la quiniela nocturna se realizó el jueves 17 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6417, que se interpreta como A primera (Desgracia).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 26564 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6417, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Desgracia).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6417
2° 5829
3° 2743
4° 9122
5° 4952
6° 9261
7° 7439
8° 3663
9° 7716
10° 4764
11° 9481
12° 3740
13° 6858
14° 4820
15° 9615
16° 3417
17° 3394
18° 1053
19° 2177
20° 7306
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26564 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6417.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Desgracia).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.