Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

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El sorteo número 26564 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 6417, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Desgracia).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6417

2° 5829

3° 2743

4° 9122

5° 4952

6° 9261

7° 7439

8° 3663

9° 7716

10° 4764

11° 9481

12° 3740

13° 6858

14° 4820

15° 9615

16° 3417

17° 3394

18° 1053

19° 2177

20° 7306