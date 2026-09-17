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Nicolás Varrone se prepara para definir su futuro tras dejar Van Amersfoort en Fórmula 2

El piloto argentino, oriundo de Ingeniero Maschwitz, tendría su futuro arreglado tras su desvinculación de la escudería de los Países Bajos.

17/09/2026 | 21:29Redacción Cadena 3

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Nicolás Varrone

FOTO: Nicolás Varrone

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Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- Nicolás Varrone estaría negociando su futuro tras haber anunciado su desvinculación de la escudería Van Amersfoort tres fechas antes del final de la temporada 2026 de Fórmula 2; y con miras al 2027 todo indicaría que el piloto bonaerense seguiría en la categoría menor que hace antesala a la F1.

El horizonte del piloto de 26 años, oriundo de Ingeniero Maschwitz, todavía no es oficial, pero, al igual que otros pilotos, estaría buscando sumarse a una de las estructuras que aparecen en los lugares de privilegio de la parrilla; por el momento, el único confirmado en una de ellas es el británico Freddie Slater, en Invicta, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por lo pronto, el entorno de Varrone busca resolver el final del 2026. En el futuro inmediato, se desempeñará en su compromiso de IMSA, el próximo 3 de octubre, en la carrera Petit Le Mans. El argentino es piloto oficial de General Motors y este año tenía previsto intervenir en las tres competencias endurance de la serie americana (24 Horas de Daytona, 12 Horas de Sebring y Petit Le Mans).

En tanto, los representantes del corredor estarían evaluando la posibilidad de que pase a formar parte de la Asia Le Mans Series, que este año se realizará excepcionalmente en Europa por el conflicto bélico en Medio Oriente.

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué anunció Varrone?
El piloto anunció su desvinculación de la escudería Van Amersfoort antes de finalizar la temporada 2026 de Fórmula 2.

¿Cuál es el futuro de Varrone?
Se espera que continúe en la Fórmula 2 o se sume a la Asia Le Mans Series.

¿Qué compromisos tiene próximamente?
Participará en la carrera Petit Le Mans de IMSA el 3 de octubre.

¿Cuál es su edad y lugar de origen?
Tiene 26 años y es oriundo de Ingeniero Maschwitz.

¿Qué equipo lo confirmó hasta ahora?
El único piloto confirmado en una estructura de privilegio es el británico Freddie Slater en Invicta.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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