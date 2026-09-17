Mazama Energy, respaldada por Khosla, recauda $135 millones para aprovechar energía geotérmica

La startup geotérmica Mazama Energy recaudó $135 millones en una ronda de financiamiento de Serie B que superó las expectativas, según anunciaron el jueves. Este nuevo capital permitirá a la empresa desarrollar pozos horizontales en rocas supercalientes, cada uno capaz de generar hasta 15 megavatios de electricidad.

Mazama planeaba comenzar a generar electricidad a partir del próximo año y su primer sitio en Oregón tiene la capacidad de producir 10 gigavatios de electricidad. Esta cifra representa una revisión significativa de la estimación anterior de la compañía, cuando el inversor Vinod Khosla mencionó que el sitio podría generar 5 gigavatios.

Las startups de energía geotérmica mejorada se perfilan como competidores inesperados en la lucha por abastecer centros de datos de inteligencia artificial y otras grandes demandas energéticas. Mientras que las empresas tecnológicas han estado apoyando el gas natural, las startups geotérmicas han avanzado rápidamente en su tecnología.

A diferencia de los proyectos geotérmicos anteriores, estas nuevas startups apuntan a rocas más profundas y calientes. Mazama, por ejemplo, perforó más de 10,000 pies en solo 15 días, con el objetivo de alcanzar aproximadamente 15,000 pies de profundidad. A esas profundidades, se puede acceder a calor de 750°F (400°C), que a altas presiones transforma el agua en un fluido "supercrítico" que absorbe mucho más energía que el vapor ordinario. Mazama afirmó que esto permitirá que cada pozo produzca hasta 10 veces más energía que las tecnologías geotérmicas tradicionales.

Dado los profundidades que Mazama está apuntando, el potencial de retorno es significativo. Aprovechar solo el 1% de las rocas supercalientes en todo el mundo podría generar más de 63 teravatios de electricidad, según la Universidad de Twente y la Clean Air Task Force.

Aunque el trabajo en su sitio de Oregón aún está en sus primeras etapas, la startup ya ha asegurado terrenos para un segundo desarrollo. Mazama tiene como objetivo completar el desarrollo del primer sitio para el año 2030, momento en el cual debería generar 200 megavatios de electricidad.

Esta nueva ronda fue liderada por Centaurus Capital y Doerr Capital, con la participación de ConocoPhillips y Shell Ventures. Los inversores existentes, como Khosla Ventures y Gates Frontier, también participaron, junto a nuevos inversores como SiteGround Capital, H. Barton Asset Management y la Fundación Jeffrey y Marieke Rothschild.

Mazama fue incubada en Khosla Ventures.