Crusoe recauda $3.9 mil millones para construir centros de datos y fábricas modulares de IA
Crusoe, una empresa de infraestructura de datos, logró una inversión de $3.9 mil millones, alcanzando una valoración de $30.9 mil millones. Los fondos se destinarán a proyectos de centros de datos y fábricas modulares de IA.
FOTO: Crusoe recauda $3.9 mil millones para construir centros de datos y fábricas modulares de IA
Crusoe, un desarrollador de centros de datos, anunció que recaudó $3.9 mil millones en una ronda de financiación Serie F, lo que eleva su valoración a $30.9 mil millones. Esta ronda fue co-liderada por Atreides Management, Mubadala Capital y Valor Equity Partners. También participaron Founders Fund, GIC, Nvidia, Qatar Investment Authority (QIA), Radical Ventures y TPG.
Además, Crusoe anunció la incorporación de tres nuevos miembros a su junta directiva, entre ellos Thomas Seifert, CFO de Cloudflare; Bill Stein, socio y CIO de Primary Digital Infrastructure; y JB Straubel, fundador y CEO de Redwood Materials, quien ya había invertido personalmente en la empresa en 2021. Crusoe se convirtió en el primer cliente del negocio de almacenamiento de energía de Redwood.
Los fondos recaudados se utilizarán para financiar proyectos existentes de centros de datos, incluyendo un gran sitio en Abilene, Texas, utilizado por OpenAI, así como fábricas de IA modulares más pequeñas que pueden ser transportadas por camión y conectadas a grandes fuentes de energía en casi cualquier lugar.
Al fabricar estos centros de datos modulares, llamados Spark, en sus propias instalaciones, Crusoe puede desplegar capacidad de computación rápidamente y sin necesidad de grandes fuerzas laborales de construcción. Estos centros más pequeños también podrían ayudar a Crusoe a sortear, al menos en parte, otro gran obstáculo que enfrentan los desarrolladores de centros de datos: la resistencia de las comunidades locales que protestan por complejos masivos cerca de sus vecindarios.
El cofundador y CEO de Crusoe, Chase Lochmiller, afirmó que cree que la IA traerá una era de abundancia, pero que para llegar allí será necesario "controlar la infraestructura desde electrones hasta tokens", y expresó su agradecimiento por contar con inversores que comparten esa convicción.
La empresa genera ingresos alquilando espacio en sus centros de datos a clientes que traen sus propias GPU, arrendando sus propias GPU y vendiendo poder de cómputo utilizado para ejecutar modelos de IA, conocido como inferencia.
Este modelo de negocio tripartito ha ayudado a convertir a Crusoe en una de las empresas de infraestructura de IA más valiosas. Recientemente, Crusoe firmó un contrato masivo de cinco años por $13 mil millones para suministrar a la firma de trading cuantitativo Jane Street con GPU e infraestructura de IA, según informó Bloomberg.
La empresa se reunió recientemente con banqueros de inversión, incluyendo a Goldman Sachs y Morgan Stanley, para discutir una posible salida a bolsa en un futuro cercano, según informó Axios el mes pasado.
Esta nueva recaudación de fondos se produce diez meses después de que Crusoe recaudara $1.38 mil millones a una valoración de $10 mil millones el octubre pasado.
Fundada en 2018 como una operación de minería de criptomonedas alimentada por gas natural quemado, Crusoe pivotó hacia la infraestructura de IA a medida que la demanda de poder de cómputo se disparó. Sus clientes incluyen a Meta, Microsoft y Oracle.
Lectura rápida
¿Qué hizo Crusoe?
Crusoe recaudó $3.9 mil millones para construir centros de datos y fábricas de IA.
¿Quiénes son los inversores?
Inversores incluyen a Atreides Management, Mubadala Capital y Valor Equity Partners, entre otros.
¿Cuándo se anunció la recaudación?
La recaudación se anunció el 17 de septiembre de 2026.
¿Dónde se ubicará el centro de datos?
Uno de los centros estará en Abilene, Texas, utilizado por OpenAI.
¿Por qué es importante la recaudación?
La recaudación permitirá a Crusoe expandir su infraestructura para satisfacer la creciente demanda de IA.