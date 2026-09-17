"Vamos a seguir con la construcción de estadios en la provincia", dijo Pullaro

En el Parque Independencia, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro, la diputada nacional Gisela Scaglia y el vocero de los Juegos, Federico Angelini, dialogaron con Estadio 3 por Cadena 3 Rosario desde el Estudio Federal Sancor Seguros.

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Allí, el gobernador dio un dato sobre la convocatoria: “Ya tenemos 1.800.000 personas que pasaron por las sedes, porque tenemos sede en Rosario, en Rafaela, en Santa Fe y en Recreo, entre las actividades deportivas y los fan fests. Estamos muy felices”. Y se refirió al efecto contagio que genera el deporte: “Yo me crié en Colón, provincia de Buenos Aires, y me acuerdo que cuando iba a ver algún deporte me quedaba el efecto contagio de practicarlo. Ver esto, la familia, la mamá viniendo a ver deporte, no es poca cosa”.

Pullaro puso el foco en la infraestructura deportiva que dejarán los Juegos. “El legado es que mucha gente se pueda volcar a las disciplinas deportivas. Ahí va a estar el Estado invirtiendo también en muchos clubes de pueblo, de barrio, que tanto contienen y tanto le dan a la sociedad. El desafío es que estos hermosos estadios que logramos construir con mucho esfuerzo queden para que los atletas y los deportistas puedan practicar y que la gente pueda volver a los espacios públicos y disfrutar”.

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En ese sentido, adelantó que la construcción no termina con los Juegos: “Vamos a seguir con la construcción de estadios en la provincia porque comprendimos el impacto que tienen. Rafaela no tenía un estadio como el que tiene hoy para hacer patinaje artístico. Santa Fe tampoco tenía un estadio así. Ahora no solo tenemos en Rosario, Santa Fe y Rafaela, sino que vamos a tener en Reconquista y en Venado Tuerto. Eso nos va a permitir que nuestros deportistas de toda la región puedan crecer y practicar”.

El gobernador también mencionó la inversión en clubes: “Vamos a invertir mucho en infraestructura deportiva para los clubes, para empezar a generar ese semillero que necesitamos en la provincia de Santa Fe”. Y agregó que estudiarán cómo apoyar a los deportistas de mayor nivel para que puedan ser cada vez más competitivos.

Scaglia y la afluencia

La diputada nacional Gisela Scaglia también se mostró entusiasmada con la respuesta del público. “La gente está feliz y eso es lo más lindo, porque la gente dice gracias, lo siente propio, siente que esto es un evento de todos los santafesinos”, afirmó. Y agregó: “Ya anduve por las tres sedes y en las tres te encontrás con gente no solo de la ciudad sino de todos lados. La gente hizo el esfuerzo para ir a ver. Acá las escuelas, los chicos, hoy a la mañana nos encontramos con chicos de distintos pueblos. Eso es muy hermoso”.

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Scaglia valoró el evento como un encuentro provincial y mencionó el caso del BMX: “Ayer en Rafaela estaba con el Maligno y él me decía que en BMX tenemos una pista que no había en la provincia. Tenemos que hacer algo entre los cordobeses y los santafesinos y traer lo mejor del BMX de la Argentina y del mundo. Él tiene los contactos para hacerlo, es un campeón olímpico. Ahí está la clave de lo que viene: prepararnos para seguir recibiendo este tipo de eventos”.