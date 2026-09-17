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Manchester City goleó 5-0 al Norwich y Rulli debutó en la Copa de la Liga

El arquero argentino debutó con los 'Citizens' en un partido donde el equipo aplastó al Norwich y avanzó a octavos de final.

17/09/2026 | 18:39Redacción Cadena 3

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Floyd Samba, autor de un doblete para el Manchester City.

FOTO: Floyd Samba, autor de un doblete para el Manchester City.

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Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Con una alineación alternativa diseñada por Enzo Maresca para dar descanso a los jugadores titulares, Manchester City derrotó 5 a 0 al Norwich City en el Etihad Stadium, asegurando así su pase a los octavos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra, donde se medirá con Brighton.

El partido marcó el tan esperado debut oficial del arquero argentino Gerónimo Rulli con la camiseta del City, luego de una década en el club, aunque había estado cedido a otros equipos durante ese tiempo. Rulli llegó al equipo procedente del Olympique de Marsella como alternativa a Gianluigi Donnarumma y tuvo una actuación tranquila, con una única intervención significativa a los 50 minutos, donde logró una tapada crucial, además de otra acción efectiva ante un pase corto de Vitor Reis, manteniendo su arco en cero.

La calidad del equipo local comenzó a desbordar al conjunto del Championship una vez superados los primeros treinta minutos de juego. A los 30 minutos, el joven inglés de 17 años Floyd Samba anotó el primer gol en su debut profesional. Solo dos minutos después, Rayan Cherki culminó un contragolpe que inició con un gran pase de Bouaddi, anotando el 2-0 ante la salida del arquero Grimshaw.

En la segunda mitad, el City resolvió el partido rápidamente, y a los 48 minutos, el brasileño Allan Elías, exjugador del Palmeiras, marcó un golazo en su debut, poniendo el marcador 3-0. Posteriormente, a los 54 minutos, Samba anotó su segundo gol, sellando el 4-0 provisional, y finalmente, Ryan McAidoo ingresó desde el banco para establecer el 5-0 definitivo.

El banco local también incluyó a Enzo Fernández, quien no participó en el encuentro debido a decisiones tácticas de Maresca. Con un rendimiento impecable en la Premier League y un sólido recambio juvenil, el City se mostró autoritario y ya se enfoca en la siguiente fase.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Manchester City ganó 5-0 al Norwich City.

¿Quién debutó en el encuentro?
El arquero argentino Gerónimo Rulli tuvo su debut oficial con el Manchester City.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2026.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El encuentro se disputó en el Etihad Stadium.

¿Cuál fue el próximo rival del City?
El Manchester City se enfrentará a Brighton en los octavos de final de la Copa de la Liga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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