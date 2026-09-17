La economía argentina cayó 0,6% en el segundo trimestre: cuáles fueron los sectores más afectados

FOTO: La actividad económica no repunta a pesar de la baja de la inflación.

FOTO: La actividad económica habría cortado en marzo una racha de 10 meses consecutivos sin caídas.

La economía argentina se contrajo 0,6% en el segundo trimestre de 2026 respecto de los primeros tres meses del año, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El resultado marcó un cambio respecto del primer trimestre, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) había registrado un crecimiento de 0,7%. En la comparación con el mismo período de 2025, en cambio, la actividad mantuvo una variación positiva del 2%.

De esta manera, el crecimiento acumulado durante el primer semestre alcanzó el 2,2% interanual. El INDEC también informó que la tendencia-ciclo, un indicador que permite observar la evolución subyacente de la actividad, presentó una variación positiva de 0,8%.

El dato del segundo trimestre estuvo condicionado principalmente por el comportamiento de la demanda interna. El consumo privado cayó 2,4% respecto del primer trimestre, el consumo público bajó 2,3% y la formación bruta de capital fijo, que mide la inversión, retrocedió 0,8%.

En sentido contrario, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 2,5% en términos reales frente al trimestre anterior, mientras que las importaciones disminuyeron 3,5%.

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La inversión fue el componente más golpeado

En la comparación interanual, la formación bruta de capital fijo fue el componente de la demanda que mostró el mayor retroceso, con una caída del 11,1%.

El comportamiento fue dispar según el tipo de inversión. Las construcciones prácticamente se mantuvieron estables, con una baja de apenas 0,1%, mientras que otras construcciones retrocedieron 8,2%.

El deterioro más pronunciado se registró en los bienes durables de producción. La inversión en maquinaria y equipo cayó 15,2%, mientras que la correspondiente a equipos de transporte disminuyó 22,1%.

La caída alcanzó tanto a bienes nacionales como importados. En maquinaria y equipo, el componente nacional retrocedió 15,5% y el importado 15%. En equipos de transporte, las bajas fueron de 20,4% y 24,9%, respectivamente.

Qué pasó con el consumo

El consumo privado también mostró un comportamiento diferente según el período de comparación.

Frente al primer trimestre de 2026, el gasto de los hogares cayó 2,4%. Sin embargo, en términos interanuales todavía registró una variación positiva, del 0,4%.

El consumo público, por su parte, disminuyó 2,3% en la comparación trimestral y acumuló una caída interanual del 4,1%.

Las exportaciones fueron el componente de la demanda que mostró el mayor crecimiento frente al segundo trimestre de 2025, con un avance del 13,7%.

Pesca, minería y agro lideraron el crecimiento sectorial

El comportamiento fue diferente cuando se observa la evolución de los distintos sectores de la economía.

La pesca fue la actividad que más creció en términos interanuales, con un incremento del 44,7% frente al segundo trimestre de 2025.

En segundo lugar se ubicó la explotación de minas y canteras, que avanzó 16,4%, mientras que agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una suba del 6,9%.

También mostraron resultados positivos la intermediación financiera, con un crecimiento del 4,8%, y el sector de electricidad, gas y agua, que avanzó 5%.

Los sectores de hoteles y restaurantes y transporte, almacenamiento y comunicaciones registraron ambos un incremento interanual del 1,6%.

Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler crecieron 0,7%, mientras que la construcción tuvo una variación positiva del 0,2%.

Industria y administración pública, entre las actividades que retrocedieron

Entre los sectores que mostraron caídas interanuales se destacó la industria manufacturera, cuyo nivel de actividad disminuyó 2,1%.

También retrocedió 1,4% la administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria.

Las actividades de servicios comunitarios, sociales y personales registraron una baja del 0,9%.

En tanto, el comercio mayorista, minorista y reparaciones presentó una variación cercana a cero frente al mismo trimestre del año anterior, lo que reflejó un escenario de estancamiento.

Otros sectores mostraron leves avances: los servicios sociales y de salud crecieron 0,5%, la enseñanza 0,1% y los hogares privados con servicio doméstico 0,9%.

Una economía con resultados diferentes según el sector

Los datos del INDEC muestran así una economía con comportamientos dispares durante el segundo trimestre.

Mientras el PBI registró una caída trimestral del 0,6%, las exportaciones mostraron un crecimiento significativo y sectores como pesca, minería y agro tuvieron fuertes subas interanuales.

Al mismo tiempo, la inversión y el consumo interno mostraron retrocesos en la comparación trimestral, mientras que la industria manufacturera y el consumo público también registraron bajas frente al mismo período de 2025.

La oferta global, por su parte, cayó 0,4% interanual, como resultado de un crecimiento del PBI del 2% combinado con una disminución del 8,6% en las importaciones de bienes y servicios reales.