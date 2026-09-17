El Parque Nacional Iguazú permanece abierto todo el año a pesar de la crecida del caudal
El Parque Nacional Iguazú funciona con normalidad pese al cierre del mirador brasileño de la Garganta del Diablo por el aumento extraordinario del caudal.
FOTO: El Parque Nacional Iguazú permanece abierto todo el año a pesar de la crecida del caudal
Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El Parque Nacional Iguazú se encuentra operativo todos los días del año y continúa funcionando con normalidad, a pesar del cierre del mirador del lado brasileño debido al incremento extraordinario del caudal, según lo informado por la Administración de Parques Nacionales.
Esta aclaración se emitió tras el cierre del mirador en el parque homónimo de Brasil, que fue cerrado a causa de las crecidas relacionadas con el fenómeno de El Niño (ENOS), lo que generó confusión acerca del estado del lado argentino.
De acuerdo con el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el sector argentino, las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo fueron retiradas de manera preventiva en agosto para proteger las estructuras y asegurar la seguridad de los visitantes.
En lo que va de septiembre, el Parque Nacional Iguazú ha recibido a su visitante un millón, exhibiendo un caudal extraordinario en los circuitos Superior e Inferior.
Los atractivos habilitados incluyen los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, el Centro de Visitantes "Yvyrá Retá" y Territorio Yaguareté, además de los servicios y locales del Área Cataratas, que operan con total normalidad.
El parque abre de 8:00 a 18:00, permitiendo el ingreso hasta las 16:30. Los derechos de acceso pueden adquirirse en las boleterías en efectivo, con tarjeta o de forma online.
Desde la Administración de Parques Nacionales han invitado a replicar el estado de situación para brindar claridad a quienes planean visitar las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.
Lectura rápida
¿Qué estado tiene el Parque Nacional Iguazú?
El Parque Nacional Iguazú está abierto y funcionando con normalidad.
¿Por qué se cerró el mirador en Brasil?
El mirador brasileño se cerró por el aumento extraordinario del caudal vinculado al fenómeno de El Niño.
¿Cuántos visitantes ha recibido el parque en septiembre?
El parque ha recibido un millón de visitantes en lo que va de septiembre.
¿Qué circuitos están habilitados?
Están habilitados los circuitos Superior e Inferior, Sendero Verde, Sendero Macuco y otros.
¿Cuáles son los horarios de apertura del parque?
El parque abre de 8:00 a 18:00, con ingreso permitido hasta las 16:30.
[Fuente: Noticias Argentinas]