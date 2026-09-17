FOTO: El Parque Nacional Iguazú permanece abierto todo el año a pesar de la crecida del caudal

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El Parque Nacional Iguazú se encuentra operativo todos los días del año y continúa funcionando con normalidad, a pesar del cierre del mirador del lado brasileño debido al incremento extraordinario del caudal, según lo informado por la Administración de Parques Nacionales.

Esta aclaración se emitió tras el cierre del mirador en el parque homónimo de Brasil, que fue cerrado a causa de las crecidas relacionadas con el fenómeno de El Niño (ENOS), lo que generó confusión acerca del estado del lado argentino.

De acuerdo con el comunicado oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, en el sector argentino, las pasarelas del Circuito Garganta del Diablo fueron retiradas de manera preventiva en agosto para proteger las estructuras y asegurar la seguridad de los visitantes.

En lo que va de septiembre, el Parque Nacional Iguazú ha recibido a su visitante un millón, exhibiendo un caudal extraordinario en los circuitos Superior e Inferior.

Los atractivos habilitados incluyen los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, el Centro de Visitantes "Yvyrá Retá" y Territorio Yaguareté, además de los servicios y locales del Área Cataratas, que operan con total normalidad.

El parque abre de 8:00 a 18:00, permitiendo el ingreso hasta las 16:30. Los derechos de acceso pueden adquirirse en las boleterías en efectivo, con tarjeta o de forma online.

Desde la Administración de Parques Nacionales han invitado a replicar el estado de situación para brindar claridad a quienes planean visitar las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.