Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 17 de septiembre

En el cierre de la jornada del jueves 17 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina presentan importantes diferencias que impactan directamente en la economía cotidiana. A continuación se detallan las principales modalidades de cambio.

El dólar oficial se encuentra en un precio de compra de $1.485 y venta a $1.535. Este tipo de cambio es el que utiliza el Banco Central y está regulado por el Estado, lo que lo convierte en la opción más accesible para la mayoría de los ciudadanos que necesitan realizar operaciones básicas.

Por otro lado, el dólar blue, que opera en el mercado paralelo, tiene un precio de compra de $1.535 y de venta a $1.555. Esta modalidad es ampliamente utilizada por quienes buscan evitar las restricciones que el gobierno aplica sobre la compra de divisas, lo que en muchas ocasiones lleva a los ciudadanos a optar por este tipo de cambio más alto.

Asimismo, la cotización del dólar mayorista se establece en $1.501 para la compra y $1.510 para la venta. Este tipo está destinado principalmente a instituciones y grandes operaciones, actuando como un referente para los precios que se mueven en el mercado.

Otra opción en auge es el dólar ahorro, que se opera en los bancos y tiene una cotización que al incluir impuestos llega a ser significativamente más alta. En este sentido, el costo del dólar tarjeta se encuentra en $1.930,5 para la compra y $1.995,5 para la venta, un aspecto a considerar para quienes planean utilizar tarjetas en el exterior.

Además, el dólar contado con liquidación se cotiza a $1.595,9 para la compra y $1.596,7 para la venta. Esta modalidad permite a los inversores mover capital a cuentas del exterior, siendo una herramienta común para acceder a divisas fuera de las restricciones impuestas.

Por último, el dólar cripto presenta precios de $1.592,69 y $1.597,17 respectivamente. Este tipo de cambio es utilizado por quienes invierten en criptomonedas, reflejando una nueva tendencia en el manejo de divisas dado el crecimiento del mercado digital.

Estos precios del dólar varían constantemente, impulsados por factores internos como la inflación, la disponibilidad de divisas, y factores externos como cambios en la economía global. Muchos argentinos se ven afectados por estas fluctuaciones, ya que influyen en los precios de bienes y servicios de uso cotidiano.