Estudiantes evalúa incorporar un defensor para la semifinal de la Copa Libertadores 2026

FOTO: Leandro González Pírez durante la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores.

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – Estudiantes de La Plata se encuentra en la posibilidad de modificar su lista de futbolistas para la próxima semifinal de la Copa Libertadores 2026, considerando la incorporación de un defensor.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que los defensores Leandro González Pírez y Tobías Palacios han alcanzado el límite de tarjetas amarillas, lo que les impedirá participar en el partido de ida. Esta situación abre la puerta a un refuerzo en la defensa ante un encuentro crucial.

El "Pincha" aspira a jugar su primera semifinal internacional desde que conquistó la Libertadores en 2009, enfrentándose al vencedor del duelo entre Flamengo de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador.

El club tiene plazo hasta el 9 de octubre para realizar cambios en la nómina de jugadores habilitados para la semifinal, lo que hace que la opción de incorporar un defensor cobre relevancia.

En el partido de vuelta de los cuartos de final, el equipo platense se impuso al Corinthians por 1-0, pero los defensores González Pírez y Palacios fueron amonestados en los minutos finales de la primera mitad, alcanzando así el límite establecido por la Conmebol.

Ante la ausencia de estos dos jugadores, el entrenador Alexander Medina enfrenta un desafío en la zaga central, aunque Palacios había sido utilizado como lateral izquierdo en meses recientes. Desde la dirigencia de Estudiantes se considera la posibilidad de aprovechar el plazo para realizar una nueva incorporación.

Actualmente, el plantel solo cuenta con dos defensores centrales: Santiago Núñez y el experimentado Ramiro Funes Mori, quien no cuenta con el respaldo total de la afición. En caso de no concretar un fichaje, el equipo deberá confiar en sus juveniles, Valente Pierani de 20 años y Máximo Desábato de 21, quienes podrían tener la oportunidad de entrar en la convocatoria.

Esta situación recuerda a lo ocurrido en la Copa Libertadores 2009, donde Estudiantes se consagró campeón bajo la dirección de Alejandro Sabella. En esa ocasión, los sancionados fueron Agustín Alayes y Marcos Angeleri, y el reemplazo elegido fue Rolando Schiavi, quien tuvo un paso previo por Boca y Newell's. El "Flaco" se unió al equipo para las semifinales y la final, levantando la copa después de solo cuatro partidos disputados.