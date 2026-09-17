La ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 se reprograma por el último partido de Messi

Buenos Aires, 17 de septiembre (A) -- La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas decidió posponer la ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026, que estaba programada para el 6 de octubre, y la reprogramó para el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, Buenos Aires.

Según información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, el motivo de esta modificación se debe a que la ceremonia coincidía con el último partido de Lionel Messi en la Selección argentina, un evento que captará la atención de los televidentes en todo el país.

El presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó el cambio de fecha a varios medios de comunicación, indicando que los organizadores optaron por mover la fecha quince días para evitar la coincidencia con el evento futbolístico.

La gala de este año destacará a las producciones y figuras más relevantes de la radiofonía correspondientes a la temporada 2025-2026.

¿Quién conducirá los Martín Fierro de Radio?

Por el momento, el único conductor confirmado es Luis Novaresio, quien asumirá el rol por segunda vez consecutiva, habiendo conducido la última edición junto a Pamela David. El cambio de fecha no afectó su participación.

Sin embargo, la nueva fecha sí influye en la presencia de su compañera Julieta Prandi, quien había sido confirmada para co-conducir el evento. Se informó que la actriz no podrá asistir, ya que estará de luna de miel con su esposo, Emanuel Ortega.

Aún se está evaluando quién será la conductora femenina, y la organización está considerando diferentes opciones.

Por otro lado, los periodistas Paula Varela y Guido Záffora estarán a cargo de la alfombra roja, donde calentarán el ambiente y mostrarán los looks de las celebridades presentes.