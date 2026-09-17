Ulf Kristersson renuncia tras derrota electoral en Suecia frente a la centroizquierda

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) -- Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, anunció su renuncia al cargo luego de que los resultados preliminares de las elecciones generales indicaran que su alianza de derecha había sido superada por una coalición de centroizquierda, lo que abre la posibilidad de formar un nuevo Gobierno.

En un comunicado divulgado a través de la red social X, el mandatario manifestó: "El presidente del Congreso dirigirá ahora los próximos pasos para la formación de un nuevo Gobierno. Para permitir que ese proceso comience inmediatamente, solicito por la presente ser relevado de mis funciones como primer ministro".

Los resultados emitidos por la autoridad electoral sueca confirmaron que la coalición de centroizquierda, liderada por la socialdemócrata Magdalena Andersson, obtuvo el control de la cámara con un 49,6% de los votos, logrando 176 de los 349 escaños disponibles. En contraste, el frente conservador encabezado por Kristersson recibió el 48,8% de los sufragios, obteniendo 173 lugares.

La situación plantea interrogantes sobre la capacidad del bloque ganador, que incluye a los socialdemócratas, la izquierda, los verdes y el Partido del Centro, para alcanzar un consenso en la gestión del nuevo Gobierno. Los socialdemócratas fueron la fuerza más votada, alcanzando el 28% de los votos y 99 escaños.

Sin embargo, la tarea de formar un Gobierno no será sencilla, dado que existen diferencias significativas entre los socios de la coalición. El analista político de la Televisión Sueca, Mats Knutson, identificó los impuestos, los recortes en las licencias por enfermedad y el futuro de la energía nuclear como los principales puntos conflictivos, aunque no descartó la posibilidad de llegar a acuerdos en otros aspectos.

Agencia NA