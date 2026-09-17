Transformá tus paredes con treillage: la tendencia que suma estilo y textura a tu hogar

Las paredes lisas y simples ya no son la única opción para decorar los interiores de un hogar. La incorporación de treillage, un elemento decorativo que tradicionalmente se encuentra en jardines, se ha vuelto cada vez más popular en el diseño de interiores. Este recurso no solo añade interés visual, sino que también aporta textura a cualquier ambiente.

El diseñador Antoine Fontaine lo considera "un clásico atemporal" y lo implementó en su trabajo en el recién inaugurado Hôtel des Peintres en París. En este hotel, el treillage se instaló en una zona de jardín que conecta con el área de comedor, aportando "profundidad arquitectónica a un espacio que de otro modo carecería de ella", explica Fontaine.

El treillage posee una larga historia que se remonta a tres siglos en Francia. Fontaine menciona que "el público parisino está acostumbrado a este tipo de elemento de diseño". Se puede encontrar en lugares emblemáticos como Versalles y en las mansiones privadas del Marais. Aunque generalmente se utiliza para cubrirse con follaje trepador, el patrón del treillage es igualmente atractivo por sí mismo. "A menudo se deja al descubierto, ya que la vista disfruta recorriendo su patrón regular", añade.

La tendencia de llevar el treillage al interior de las casas ha sido bien recibida. Meg Lonergan, fundadora de Meg Lonergan Interiors, sostiene que "no hay razón para alejarse de su aplicación tradicional". El treillage, que solía estar restringido a jardines y exteriores, ahora se utiliza para transformar espacios interiores, sumando carácter, ritmo y artesanía. "Es una forma atemporal y elegante de agregar textura, interés arquitectónico y estructura a un espacio", concluye Lonergan.

Existen diversas maneras de estilizar el treillage en el interior:

Pintalo . Aunque el treillage blanco luce espectacular, no dudes en optar por un tono vibrante. Fontaine eligió un verde celadón para complementar el color de una gran veranda en un proyecto reciente.

. Aunque el treillage blanco luce espectacular, no dudes en optar por un tono vibrante. Fontaine eligió un verde celadón para complementar el color de una gran veranda en un proyecto reciente. Probalos en el techo . Considerá aplicar el treillage únicamente en la "quinta pared" de una habitación. "Me encanta la sorpresa de usarlo en un techo, especialmente en un espacio largo como esta veranda. Crea una estética ajustada y da un efecto en capas a una superficie que de otro modo sería plana", explica Lonergan.

. Considerá aplicar el treillage únicamente en la "quinta pared" de una habitación. "Me encanta la sorpresa de usarlo en un techo, especialmente en un espacio largo como esta veranda. Crea una estética ajustada y da un efecto en capas a una superficie que de otro modo sería plana", explica Lonergan. Creá una pared de acento . El treillage puede ser una opción impresionante para una pared de acento, añadiendo interés visual a una habitación que necesite un toque especial.

. El treillage puede ser una opción impresionante para una pared de acento, añadiendo interés visual a una habitación que necesite un toque especial. Superpone arte sobre él. No dudes en exhibir obras de arte en paredes con treillage; puedes colgar tus piezas de manera cuidadosa sobre la madera para lograr una experiencia de lujo y en capas.