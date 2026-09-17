Bufaloterapia: el pionero santafesino que usa búfalos gigantes para la inclusión y terapias infantil
Desde San Martín de las Escobas, Marcelo González amansa ejemplares de hasta 1.000 kilos. Logra avances emotivos en chicos con autismo o discapacidad gracias a la calma de estos animales.
17/09/2026 | 14:55Redacción Cadena 3
FOTO: Marcelo González el impulsor de la bufaloterapia.
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Audio. La búfalo terapia, un enfoque innovador para la inclusión de niños con discapacidades
Cadena 3
Marcelo González, capacitador en bienestar animal radicado en la localidad santafesina de San Martín de las Escobas, desarrolló de manera pionera la “bufaloterapia”, una alternativa terapéutica orientada a mejorar la calidad de vida de niños con autismo, discapacidades o problemas de sociabilización a través del contacto con ganado bubalino.
La disciplina toma elementos de la equinoterapia tradicional pero aprovecha cualidades únicas del búfalo: su marcada inteligencia, tranquilidad y una aguda lectura corporal. Pese a que ejemplares como “El Gordo” o “El Indio” pesan entre 800 y 1.000 kilos y alcanzan más de 1,60 metros de altura, el especialista asegura que bajan por completo sus defensas ante la inocencia de los niños.
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El desarrollo de esta práctica de integración se destaca por los siguientes aspectos:
Sensibilidad y percepción: al detectar la presencia de niños o personas vulnerables, los animales bajan la cabeza, se echan en el suelo y permanecen inmóviles hasta 20 minutos para dejarse acariciar, cepillar o abrazar.
Terapia itinerante y gratuita: González traslada sus búfalos sin bozal ni aro nasal a escuelas, granjas y eventos en distintas provincias de forma gratuita —cubriendo solo costos de traslado— para facilitar el acceso a familias que no pueden movilizarse.
Proyección e impacto: la iniciativa nació durante la pandemia y ya cuenta con tres reconocimientos internacionales de universidades e instituciones de México, Colombia y Venezuela, posicionándose como la "cuarta pata" del aprovechamiento bubalino junto a la carne, la leche y el trabajo.
El creador del método afirma que el búfalo es un animal afectuoso que quiebra barreras emocionales, logrando respuestas conmovedoras tanto en los pacientes como en sus familias en cada sesión.
Lectura rápida
¿Quién desarrolló la bufaloterapia?
La bufaloterapia fue desarrollada por Marcelo González, capacitador en bienestar animal.
¿Qué es la bufaloterapia?
Es una alternativa terapéutica que mejora la calidad de vida de niños con autismo, discapacidades o problemas de sociabilización a través del contacto con ganado bubalino.
¿Dónde se realiza la terapia?
La terapia se realiza en escuelas, granjas y eventos en distintas provincias de Argentina.
¿Cuándo nació la iniciativa?
La iniciativa de bufaloterapia nació durante la pandemia.
¿Por qué es importante la bufaloterapia?
Es importante porque proporciona una terapia gratuita y accesible, además de recibir reconocimientos internacionales de universidades de México, Colombia y Venezuela.