Bufaloterapia: el pionero santafesino que usa búfalos gigantes para la inclusión y terapias infantil

Marcelo González, capacitador en bienestar animal radicado en la localidad santafesina de San Martín de las Escobas, desarrolló de manera pionera la “bufaloterapia”, una alternativa terapéutica orientada a mejorar la calidad de vida de niños con autismo, discapacidades o problemas de sociabilización a través del contacto con ganado bubalino.

La disciplina toma elementos de la equinoterapia tradicional pero aprovecha cualidades únicas del búfalo: su marcada inteligencia, tranquilidad y una aguda lectura corporal. Pese a que ejemplares como “El Gordo” o “El Indio” pesan entre 800 y 1.000 kilos y alcanzan más de 1,60 metros de altura, el especialista asegura que bajan por completo sus defensas ante la inocencia de los niños.

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El desarrollo de esta práctica de integración se destaca por los siguientes aspectos:

Sensibilidad y percepción: al detectar la presencia de niños o personas vulnerables, los animales bajan la cabeza, se echan en el suelo y permanecen inmóviles hasta 20 minutos para dejarse acariciar, cepillar o abrazar.

Terapia itinerante y gratuita: González traslada sus búfalos sin bozal ni aro nasal a escuelas, granjas y eventos en distintas provincias de forma gratuita —cubriendo solo costos de traslado— para facilitar el acceso a familias que no pueden movilizarse.

Proyección e impacto: la iniciativa nació durante la pandemia y ya cuenta con tres reconocimientos internacionales de universidades e instituciones de México, Colombia y Venezuela, posicionándose como la "cuarta pata" del aprovechamiento bubalino junto a la carne, la leche y el trabajo.

El creador del método afirma que el búfalo es un animal afectuoso que quiebra barreras emocionales, logrando respuestas conmovedoras tanto en los pacientes como en sus familias en cada sesión.