El sub-19 argentino cayó ante Paraguay en Rosario en su debut en los Suramericanos
Fue 2-1 en cancha de Newell's. El equipo albiceleste se puso en ventaja con gol de Franco Domínguez, pero el seleccionado guaraní lo dio vuelta con tantos de Junior Gamarra y Pedro Zarza.
17/09/2026 | 12:57Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)
FOTO: El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)
La selección argentina sub-19 comenzó su participación en los Juegos Suramericanos de manera desfavorable, al ser derrotada 2-1 por su par de Paraguay en el debut correspondiente a la primera jornada del Grupo B.
El único tanto que marcó la Argentina fue obra de Franco Domínguez, quien abrió el marcador en la primera mitad.
Sin embargo, el equipo paraguayo logró revertir la situación en el segundo tiempo, con goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza, quienes sellaron la victoria para su selección.
La próxima cita del conjunto dirigido por Diego Placente será el sábado, donde se enfrentarán a Uruguay en busca de recuperarse y sumar sus primeros puntos en el torneo.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió con la Selección argentina Sub 19?
La Selección argentina Sub 19 fue derrotada 2-1 por Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos.
¿Quién anotó el único gol de Argentina?
El único gol de Argentina fue anotado por Franco Domínguez.
¿Cuándo se enfrentarán a Uruguay?
El próximo partido de Argentina será el sábado contra Uruguay.
¿Dónde se desarrollan los Juegos Suramericanos?
Los Juegos Suramericanos están en curso, aunque el lugar específico no se menciona en el artículo.
¿Por qué es importante este partido contra Uruguay?
Es importante para Argentina porque busca recuperarse y sumar sus primeros puntos en el torneo.