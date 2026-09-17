En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Juegos Suramericanos Notas

El sub-19 argentino cayó ante Paraguay en Rosario en su debut en los Suramericanos

Fue 2-1 en cancha de Newell's. El equipo albiceleste se puso en ventaja con gol de Franco Domínguez, pero el seleccionado guaraní lo dio vuelta con tantos de Junior Gamarra y Pedro Zarza.

17/09/2026 | 12:57Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)

FOTO: Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)

El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)

FOTO: El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La selección argentina sub-19 comenzó su participación en los Juegos Suramericanos de manera desfavorable, al ser derrotada 2-1 por su par de Paraguay en el debut correspondiente a la primera jornada del Grupo B.

El único tanto que marcó la Argentina fue obra de Franco Domínguez, quien abrió el marcador en la primera mitad. 

Sin embargo, el equipo paraguayo logró revertir la situación en el segundo tiempo, con goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza, quienes sellaron la victoria para su selección.

La próxima cita del conjunto dirigido por Diego Placente será el sábado, donde se enfrentarán a Uruguay en busca de recuperarse y sumar sus primeros puntos en el torneo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la Selección argentina Sub 19?
La Selección argentina Sub 19 fue derrotada 2-1 por Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos.

¿Quién anotó el único gol de Argentina?
El único gol de Argentina fue anotado por Franco Domínguez.

¿Cuándo se enfrentarán a Uruguay?
El próximo partido de Argentina será el sábado contra Uruguay.

¿Dónde se desarrollan los Juegos Suramericanos?
Los Juegos Suramericanos están en curso, aunque el lugar específico no se menciona en el artículo.

¿Por qué es importante este partido contra Uruguay?
Es importante para Argentina porque busca recuperarse y sumar sus primeros puntos en el torneo.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf