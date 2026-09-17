El sub-19 argentino cayó ante Paraguay en Rosario en su debut en los Suramericanos

FOTO: El juvenil de Belgrano Ramiro Tulián, titular en la selección (Foto: @ramirotulian10_)

FOTO: Argentina, ante Paraguay en su estreno en los Suramericanos (Foto: @Argentina)

La selección argentina sub-19 comenzó su participación en los Juegos Suramericanos de manera desfavorable, al ser derrotada 2-1 por su par de Paraguay en el debut correspondiente a la primera jornada del Grupo B.

El único tanto que marcó la Argentina fue obra de Franco Domínguez, quien abrió el marcador en la primera mitad.

Sin embargo, el equipo paraguayo logró revertir la situación en el segundo tiempo, con goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza, quienes sellaron la victoria para su selección.

La próxima cita del conjunto dirigido por Diego Placente será el sábado, donde se enfrentarán a Uruguay en busca de recuperarse y sumar sus primeros puntos en el torneo.

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