Remo: Argentina ganó la medalla de plata con un pan dulce bendecido por el Padre Ignacio

Argentina consiguió la medalla de plata en la competencia de remo de los Juegos Suramericanos 2026, luego de una gran remontada en el tramo final de la carrera. El bote estuvo integrado por Fernando Álvarez, Martín Mansilla, Agustín Annese, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero, con Anika Fucile como timonela.

El equipo argentino destacó el esfuerzo de un grupo que, pese a entrenar poco tiempo en conjunto, logró mantenerse en competencia y cerrar la prueba con una levantada sobre Chile. “Somos Argentina, pusimos huevos. Son cinco minutos de cancha que levantamos y hoy nos toca la plata”, expresaron tras la competencia, al remarcar el orgullo de representar al país.

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La carrera tuvo un inicio exigente por las condiciones del agua. “Estuvo muy movido. Había muchas olas, sobre todo el primer tramo”, contaron. Argentina logró mantenerse dentro del pelotón y, después de los mil metros, comenzó a recuperar terreno hasta alcanzar a Chile en los metros finales. Al llegar al puente todavía no sabían cómo había terminado la prueba, pero finalmente conocieron el resultado: segundo puesto y medalla de plata.

Los remeros también resaltaron el papel de Anika Fucile, encargada de marcar el ritmo y guiar al bote durante toda la competencia. “El mayor mérito se lo debo a ella”, señalaron, al explicar que la timonela fue fundamental para indicar cuándo acelerar y cómo afrontar cada tramo. Además, recordaron que en los Juegos de Asunción habían terminado cuartos, por lo que consideraron la nueva medalla como un crecimiento importante.

Hubo además un detalle especial en la celebración: Ignacio Pacheco llevó un pan dulce con el nombre “Ignacio”, que había conseguido a través de su vínculo familiar con el Padre Ignacio Peries. Según contó, su madre es amiga del padre Ignacio y le pidió que bendijera el pan dulce para este momento. El gesto acompañó una jornada que el equipo argentino cerró con una medalla de plata y el orgullo de haber dejado al país entre los primeros puestos.

Informe de Agustín Galetti.