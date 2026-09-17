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Agredieron a una pediatra y ya son 90 los médicos atacados este año en Córdoba

La profesional, que trabaja allí desde hace 15 años, sufrió lesiones y quedó con licencia médica. La madre de los pacientes amenazó al personal y su hija de 16 años le habría pegado.

17/09/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Una pediatra fue agredida en el Centro de Salud 20 de barrio Las Margaritas, en Córdoba.

FOTO: Una pediatra fue agredida en el Centro de Salud 20 de barrio Las Margaritas, en Córdoba.

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Una médica pediatra fue agredida verbal y físicamente en el Centro de Salud N° 20, ubicado en barrio Las Margaritas, en la ciudad de Córdoba. La profesional, que trabaja allí desde hace 15 años, sufrió lesiones, quedó con licencia médica y solicitó ser trasladada.

El episodio comenzó cuando una mujer llegó al establecimiento con sus hijos menores. Dos de ellos, de entre 8 y 10 años, tenían turno para ser atendidos y estaban acompañados también por una hermana de 16 años.

Verónica, una empleada administrativa del centro de salud, relató a Cadena 3 que la pediatra solicitó que un adulto responsable ingresara al consultorio junto con los pacientes. La madre se negó a acompañarlos y tampoco aceptó que lo hiciera otra persona mayor de edad.

La discusión fue escalando y, según el testimonio de la trabajadora, la mujer amenazó tanto a la médica como al policía que se encontraba en el lugar. Ante esa situación, el efectivo pidió refuerzos.

Cuando los agentes intentaban contener a la madre, la adolescente se interpuso y advirtió que, por ser menor de edad, no podían tocarla. En medio del procedimiento, logró atravesar el operativo, corrió hacia la pediatra, la empujó y le dio una trompada que la hizo caer al piso, de acuerdo con la reconstrucción de la administrativa.

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La Policía intervino en el centro asistencial y finalmente los niños no fueron atendidos. La profesional sufrió lesiones como consecuencia del ataque y quedó con carpeta médica.

Nora Castro, integrante del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, confirmó que la madre agredió verbalmente a la profesional y que la hija adolescente fue quien la atacó físicamente. También indicó que la pediatra pidió el cambio de lugar de trabajo debido a este episodio y a las reiteradas situaciones de violencia registradas en ese establecimiento.

"Ante tanta violencia, y violencia continua en ese centro de salud, pidió el cambio de su lugar de trabajo", señaló Castro.

El caso se suma a una problemática que preocupa al sector sanitario. En lo que va del año se contabilizaron 90 médicos agredidos en Córdoba, tanto en la capital como en el interior provincial. La cifra se acerca al total de 2025, cuando se registraron unos 105 episodios.

Los ataques no se limitan a los centros asistenciales públicos, sino que también se producen en instituciones privadas. Además de insultos y hostigamientos, los casos relevados incluyen golpes y otras formas de agresión física contra los profesionales.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la médica pediatra? Fue agredida verbal y físicamente en el Centro de Salud N° 20 en Córdoba.

¿Quién es la médica involucrada? Una pediatra que solicitó ser trasladada a otro lugar de trabajo tras el episodio.

¿Cuándo sucedió el incidente? Recientemente, cuando una mujer llevó a sus hijos al centro de salud.

¿Dónde tuvo lugar la agresión? En el Centro de Salud N° 20, en barrio Las Margaritas, Córdoba.

¿Por qué se produjo la agresión? La madre de los niños se negó a ingresar al consultorio y se generó una discusión.

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