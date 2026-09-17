Un bacterio del kimchi podría ayudar a eliminar nanoplásticos del cuerpo humano

El World Institute of Kimchi, un instituto de investigación financiado por el gobierno surcoreano, anunció que una bacteria láctica aislada del kimchi puede ayudar a promover la eliminación de nanoplásticos del cuerpo al unirse a ellos en el intestino.

Los nanoplásticos son partículas de plástico ultrafinas que miden menos de 1 micrómetro (µm; una milésima de milímetro) y se generan durante la degradación de materiales plásticos más grandes. Estas partículas pueden ingresar al cuerpo humano a través de alimentos y agua potable. Debido a su pequeño tamaño, los nanoplásticos pueden cruzar la barrera intestinal y acumularse en órganos como los riñones y el cerebro. Sin embargo, las estrategias biológicas para reducir la acumulación de nanoplásticos en el tracto gastrointestinal aún se encuentran en una etapa temprana de investigación.

Un equipo de investigación liderado por los doctores Se Hee Lee y Tae Woong Whon en WiKim investigó la capacidad de adsorción de una bacteria láctica derivada del kimchi, Leuconostoc mesenteroides CBA3656, frente a nanoplásticos de poliestireno (PS-NPs).

Bajo condiciones estándar de laboratorio, la cepa CBA3656 mostró una alta eficiencia de adsorción del 87%, comparable a la cepa de referencia Latilactobacillus sakei CBA3608 (85%). Sin embargo, se observó una diferencia notable bajo condiciones intestinales simuladas. Mientras que la tasa de adsorción de la cepa CBA3608 disminuyó drásticamente al 3%, la cepa CBA3656 mantuvo un nivel de adsorción significativamente más alto del 57%. Estos resultados indican que la cepa derivada del kimchi puede unirse de manera estable a los nanoplásticos incluso en ambientes que imitan el tracto intestinal humano.

Se observaron hallazgos significativos también en experimentos con un modelo de ratón libre de gérmenes. En comparación con el grupo de control que no recibió probióticos, tanto los ratones machos como hembras que recibieron la cepa CBA3656 mostraron un aumento de más del doble en la cantidad de nanoplásticos detectados en las heces. Este resultado sugiere que el probiótico podría contribuir a la excreción de nanoplásticos al unirse a ellos en el intestino.

Este estudio proporciona evidencia científica de que las bacterias lácticas derivadas del kimchi pueden interactuar con micropolutantes ambientales más allá de su papel tradicional en la fermentación. Los hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre los posibles mecanismos biológicos que podrían ayudar a reducir la acumulación de nanoplásticos en el tracto gastrointestinal.

"La contaminación por plásticos es cada vez más reconocida no solo como un problema ambiental, sino también como una preocupación para la salud pública", afirmó el doctor Sehee Lee, investigador principal del estudio. "Nuestros hallazgos sugieren que los microorganismos derivados de alimentos fermentados tradicionales podrían representar un nuevo enfoque biológico para abordar este desafío emergente. Continuaremos expandiendo el valor científico de los recursos microbianos del kimchi para contribuir a soluciones de salud pública y ambientales".