Descubren un órgano inmune oculto en el cráneo que podría combatir el cáncer cerebral

Investigadores de la Universidad de Washington en St. Louis identificaron estructuras inmunitarias desconocidas en la médula ósea del cráneo de ratones, que actúan como estaciones de seguridad para el cerebro ante el cáncer. Este descubrimiento, publicado en la revista Nature, revela que estos centros inmunitarios pueden activarse antes que los ganglios linfáticos más distantes, ofreciendo una defensa rápida y efectiva.

La investigación también encontró células inmunitarias similares en la médula ósea del cráneo humano, sugiriendo que este sistema de defensa local podría ser aplicable a los humanos. Hasta hace poco, se creía que el cerebro estaba aislado del sistema inmunológico, pero los nuevos hallazgos indican que el cerebro se comunica con células inmunitarias y tiene estaciones de seguridad cerca.

El autor principal del estudio, Jonathan Kipnis, destacó que "el cráneo no solo proporciona estructura, sino que alberga centros inmunitarios específicos para el cerebro". Este hallazgo podría cambiar la forma en que se abordan los tratamientos para tumores cerebrales y otras enfermedades neurológicas.

Investigaciones anteriores en el laboratorio de Kipnis desafiaron la idea de que el cerebro estaba desconectado del sistema inmunológico. Se habían descubierto vasos linfáticos en la dura madre, la capa protectora del cerebro. Más recientemente, se identificaron canales que conectan el cráneo, la dura madre y el tejido cerebral, permitiendo el tránsito de células inmunitarias y desechos celulares.

En el estudio, los científicos siguieron proteínas desde el cerebro hacia la médula ósea del cráneo, donde encontraron estructuras inmunitarias organizadas similares a las de los ganglios linfáticos. Estas estructuras son esenciales para la coordinación de la actividad inmunitaria, apoyando la producción de anticuerpos necesarios para combatir infecciones.

Los investigadores también evaluaron la función de estos centros inmunitarios en la protección contra enfermedades. Utilizando un modelo de ratón con glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral, interfirieron con los centros inmunitarios del cráneo. Los tumores crecieron más rápido en los ratones cuyos centros inmunitarios fueron alterados, lo que demuestra su papel activo en la respuesta al cáncer cerebral.

Además, el equipo exploró maneras de fortalecer estos centros inmunitarios. Crearon un tratamiento dirigido que aumentó la producción de anticuerpos en la médula ósea del cráneo. Al aplicar una combinación de proteínas en un gel bajo el cuero cabelludo, se observó un aumento de la actividad inmunitaria contra los tumores, comenzando en los centros inmunitarios del cráneo antes de extenderse a los ganglios linfáticos cercanos.

Los ratones tratados con este gel rechazaron los tumores de manera más efectiva y sobrevivieron más tiempo que los animales de control. Este descubrimiento podría tener implicaciones más allá del cáncer cerebral, ya que los centros inmunitarios situados junto al cerebro podrían influir en la actividad inmunitaria en enfermedades neurológicas sin afectar al resto del cuerpo.

"Este hallazgo cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la neuroinmunología", afirmó Kipnis. "Saber que el cerebro depende de los primeros respondedores en el cráneo para su defensa podría transformar el desarrollo de terapias para condiciones neurológicas, incluyendo enfermedades como Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia y COVID prolongado".