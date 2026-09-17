Volkswagen presenta a nivel mundial el nuevo ID.3 GTI eléctrico

Volkswagen presentó las primeras imágenes y características del nuevo ID.3 GTI eléctrico en el año en que celebra cinco décadas de historia GTI. Con una potencia de 240 kW (326 CV), el modelo será el GTI de producción en serie más potente desarrollado hasta la fecha y trasladará a la movilidad eléctrica la identidad deportiva que comenzó con el primer Golf GTI en 1976.

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Desarrollado sobre la base del ID.3 Neo, el nuevo ID.3 GTI cuenta con un motor eléctrico ubicado en el eje trasero, que entrega un torque máximo de 545 Nm. Según los valores preliminares, acelerará de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos y alcanzará una velocidad máxima limitada electrónicamente a 200 km/h.

La dinámica GTI en una nueva etapa

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El ID.3 GTI combina la respuesta del motor eléctrico con un bajo centro de gravedad, suspensión deportiva adaptativa DCC y dirección progresiva. También incorpora Launch Control y un nuevo modo de conducción GTI, que se activa mediante un botón específico en el volante.

Este modo ajusta la entrega de potencia, la dirección y la suspensión para ofrecer su configuración más deportiva. Al mismo tiempo, la iluminación ambiental pasa a rojo y el instrumental digital adopta una visualización específica, con el indicador de potencia y el velocímetro como protagonistas. La experiencia se complementa con un sonido inspirado en un motor de combustión.

La batería tiene una capacidad neta de 79 kWh y permite una autonomía estimada de hasta 601 kilómetros. Con carga rápida en corriente continua de hasta 183 kW, podrá pasar del 10 al 80 % en aproximadamente 29 minutos, según las previsiones del fabricante.

Un diseño que conecta cinco décadas de historia

La identidad del nuevo ID.3 GTI retoma elementos emblemáticos de la familia GTI. En el frente, la clásica línea roja remite al marco de la parrilla del primer Golf GTI, mientras que la entrada de aire con diseño de panal u los detalles en negro brillanterefuerzan su carácter deportivo.

Las nuevas llantas de aleación de 20 pulgadas llevan el nombre Wörthersee, en homenaje al histórico encuentro de fanáticos de GTI en Austria. La gama de colores incluye el icónico Rojo Tornado, uno de los tonos más representativos de la historia del modelo.

En el interior, los asientos deportivos premium incorporan el tapizado escocés Superclark, una reinterpretación del diseño original de 1976. Las costuras rojas, los detalles del tablero y la marca roja en la parte superior del volante deportivo multifunción completan la identidad GTI.

Deportividad y versatilidad para el uso cotidiano

El nuevo ID.3 GTI mantiene una de las características centrales del concepto GTI: combinar prestaciones deportivas con confort, espacio y practicidad.

Su interior incorpora un Digital Cockpit de mayor tamaño y una pantalla central de 12,9 pulgadas para el sistema de infotainment Innovision. También suma mandos físicos para la climatización y un control giratorio para el volumen y la selección de canciones o emisoras.

Entre las tecnologías disponibles se encuentra la función vehicle-to-load, que permite utilizar la batería del vehículo para alimentar o recargar dispositivos externos, como bicicletas eléctricas.

Con esta presentación, Volkswagen suma un nuevo capítulo a la historia GTI y proyecta sus rasgos más reconocibles hacia la movilidad eléctrica.

El vehículo presentado es un concepto cercano a la producción en serie y aún no está disponible para la venta. Las cifras de aceleración, autonomía, consumo y carga son preliminares. El equipamiento mencionado corresponde al mercado alemán y puede variar según el país.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa VW Argentina.