Instituto presentó a "Glorioso", su mascota para la próxima temporada de la Liga Nacional

Instituto presentó oficialmente a “Glorioso”, la mascota que acompañará al equipo durante la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet.

El club compartió en sus redes sociales distintos videos para mostrar al nuevo integrante de la familia albirroja. En uno de ellos, el oso aparece jugando con un loro de peluche.

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La imagen no pasó inadvertida y despertó una particular pregunta: ¿se trata de una referencia al histórico loro de Atenas?

El “Griego” es uno de los clubes más tradicionales del básquet cordobés y su mascota está identificada justamente con la figura de un loro. Por eso, la aparición del juguete junto a “Glorioso” abrió la puerta a una posible chicana o guiño de Instituto hacia su clásico rival.