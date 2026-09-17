Instituto presentó a "Glorioso", su mascota para la próxima temporada de la Liga Nacional
En unos de los videos que subió el club de Alta Córdoba, el oso juega con un lorito de peluche, en lo que parece una chicana a la mascota de Atenas. Mirá.
17/09/2026 | 10:19Redacción Cadena 3
FOTO: "Glorioso", la nueva mascota del básquet de Instituto.
Instituto presentó oficialmente a “Glorioso”, la mascota que acompañará al equipo durante la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquet.
El club compartió en sus redes sociales distintos videos para mostrar al nuevo integrante de la familia albirroja. En uno de ellos, el oso aparece jugando con un loro de peluche.
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La imagen no pasó inadvertida y despertó una particular pregunta: ¿se trata de una referencia al histórico loro de Atenas?
El “Griego” es uno de los clubes más tradicionales del básquet cordobés y su mascota está identificada justamente con la figura de un loro. Por eso, la aparición del juguete junto a “Glorioso” abrió la puerta a una posible chicana o guiño de Instituto hacia su clásico rival.
Lectura rápida
¿Qué presentó Instituto?
Instituto presentó a “GloriOSO”, su nueva mascota para la Liga Nacional de Básquet.
¿Quién es GloriOSO?
GloriOSO es un oso que acompañará al equipo durante la próxima temporada.
¿Cuándo se presentó la mascota?
La mascota fue presentada oficialmente por Instituto recientemente.
¿Dónde se pueden ver los videos de GloriOSO?
Los videos de GloriOSO se compartieron en las redes sociales de Instituto.
¿Por qué se cuestionó la imagen de GloriOSO?
Se cuestionó porque apareció un loro de peluche, lo que generó una posible referencia al loro de Atenas, el clásico rival de Instituto.