La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.
El sorteo número 41359 de La Previa se realizó el jueves 17 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6875, interpretado como "A primera (Besos)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41359 de LA PREVIA se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6875, interpretado tradicionalmente como A primera (Besos).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6875
2° 0517
3° 0659
4° 0298
5° 5195
6° 4199
7° 0667
8° 3161
9° 0781
10° 7022
11° 6217
12° 0277
13° 8491
14° 4488
15° 1568
16° 0735
17° 4767
18° 1904
19° 6637
20° 4841
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41359 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6875.
¿Cómo se interpreta el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Besos)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.