En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

El sorteo número 41359 de La Previa se realizó el jueves 17 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6875, interpretado como "A primera (Besos)". Conocé todos los resultados.

17/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Quiniela de Córdoba

FOTO: Quiniela de Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El número de sorteo 41359 de LA PREVIA se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6875, interpretado tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6875
2° 0517
3° 0659
4° 0298
5° 5195
6° 4199
7° 0667
8° 3161
9° 0781
10° 7022
11° 6217
12° 0277
13° 8491
14° 4488
15° 1568
16° 0735
17° 4767
18° 1904
19° 6637
20° 4841

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41359 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 17 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6875.

¿Cómo se interpreta el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (Besos)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de los 20 números ganadores.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf