La previa: conocé los números ganadores de hoy jueves 17 de septiembre.

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El número de sorteo 41359 de LA PREVIA se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6875, interpretado tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6875

2° 0517

3° 0659

4° 0298

5° 5195

6° 4199

7° 0667

8° 3161

9° 0781

10° 7022

11° 6217

12° 0277

13° 8491

14° 4488

15° 1568

16° 0735

17° 4767

18° 1904

19° 6637

20° 4841