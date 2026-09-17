Scaglia, en Cadena 3: "Si a la Argentina le va bien, a Santa Fe le va a ir mejor"

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, habló en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario sobre el escenario político nacional, su rol en el Congreso y la relación entre el gobierno provincial y la administración de Javier Milei.

Consultada por la posibilidad de recrear Cambiemos, a partir de una propuesta mencionada por el ex titular de la UCR Ernesto Sanz, Scaglia marcó diferencias con aquella coalición. “El fundamental de Cambiemos era el PRO, si no, me parece que ese Cambiemos es un poco un Cambiemos del pasado”, sostuvo. Y agregó: “La gente pide otra cosa”.

En esa línea, cuestionó la posibilidad de reeditar aquel espacio sin Mauricio Macri. “Cambiemos, el presidente de lo que fue Cambiemos fue Mauricio Macri. Sin Mauricio Macri me parece que no reeditás un Cambiemos”, afirmó.

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Scaglia también habló sobre su tarea legislativa y señaló que continúa acompañando la gestión provincial mientras trabaja en el Congreso. “Tengo una responsabilidad en el Congreso y también sobre los temas que son importantes participo mucho”, explicó. Entre las cuestiones que mencionó aparecen el Presupuesto, la emergencia en discapacidad y una nueva ley sobre esa temática, además de proyectos vinculados al endeudamiento.

Consultada sobre un eventual acompañamiento a Maximiliano Pullaro si el gobernador decide buscar la reelección, Scaglia respondió: “Me gustaría acompañarlo porque creo que tenemos una buena sintonía, pero no es una decisión mía”. En ese sentido, sostuvo que es el mandatario quien debe definir quién quiere que lo acompañe durante los próximos cuatro años.

“En lo personal, ustedes saben que me ha gustado mucho ser vicegobernadora y que además tengo mucha sintonía con el gabinete, con el trabajo, con lo que hacemos”, expresó Scaglia. De todos modos, aclaró que también tiene actualmente una responsabilidad en el Congreso y que deberá definir con Pullaro cuál es el lugar más conveniente para continuar dentro del proyecto.

Por último, la diputada se refirió a la relación entre Santa Fe y el Gobierno nacional y negó que exista un pacto de no agresión. “Yo jamás he sido agresiva con el gobierno nacional. Creo que el gobernador tampoco lo ha sido”, afirmó. Y explicó: “Siempre buscamos cooperar y entendiendo algo que para nosotros es una regla: si a Argentina le va bien, a Santa Fe le va a ir mejor”. Sobre su tarea en el Congreso, agregó que busca llevar “la mirada más federal, la mirada de los gobernadores” y trabajar para conseguir cambios y mejores resultados para la provincia.

Entrevista de Alberto Lotuf.