FOTO: Mixed Ability: el deporte que transforma la cancha en un espacio de encuentro, amistad y autonomía

En Córdoba, el deporte Mixed Ability reúne a personas con y sin discapacidad en un mismo equipo y con las reglas de cada disciplina, adaptando algunos aspectos para que todos puedan participar. La propuesta creció hasta superar los 50 jugadores y este año tendrá un desafío nacional: Córdoba Rugby será sede de un encuentro que reunirá a más de 1.000 chicos y chicas de todo el país en las modalidades mixed ability de rugby, basquet y hockey.

“Lo que más me gusta de este encuentro es que todos seamos felices”, cuenta Camilo Fernández, de Unidos, el equipo de rugby de Club Universitario. A su lado, Justi Ferreyra que participa de los Toros XV habla de sus compañeros, de los viajes y de todo lo que significa para él formar parte de un equipo.

El rugby Mixed Ability comenzó a desarrollarse en Córdoba hace cuatro años y hoy reúne a más de 50 chicos que entrenan todos los viernes en Córdoba Rugby. La propuesta también se extendió a otras instituciones y disciplinas deportivas como el hockey y el básquet.

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El próximo gran desafío será el 21 y 22 de noviembre, cuando Córdoba Rugby se convierta en sede de un encuentro nacional que convocará a más de 25 equipos de distintos puntos del país, además de delegaciones de Chile y Uruguay. Las tres disciplinas se desarrollarán en paralelo y se espera la participación de más de 1.000 chicos y chicas.

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Jugar juntos

Para los entrenadores, el concepto de Mixed Ability es central. No se trata simplemente de pensar el deporte como una actividad “para personas con discapacidad”, sino de compartir una misma experiencia deportiva.

“Es una disciplina donde recibimos todas las distintas habilidades”, explican. Personas con y sin discapacidad forman parte de los equipos y comparten el campo de juego. La intensidad de la competencia puede reducirse y algunas reglas se adaptan para evitar golpes, pero se mantiene el espíritu del deporte.

En rugby, por ejemplo, se evita el empuje en el scrum para reducir el riesgo de golpes, aunque se conserva la dinámica general del juego.

Los entrenadores cumplen además un rol de facilitadores: acompañan a los jugadores, ayudan a que el juego fluya y permiten que cada participante pueda desarrollar sus propias habilidades.

Mucho más que un partido

Los viernes no son solamente días de entrenamiento. También están los amigos, las charlas y el tradicional tercer tiempo.

Los propios jugadores destacan que una de las cosas que más disfrutan es compartir con sus compañeros. Para los entrenadores, ese vínculo es una parte fundamental del proyecto. “Lo más lindo es que pueden disfrutar la vida de club”, señalan.

Esa pertenencia también aparece en situaciones cotidianas que antes parecían difíciles de imaginar: festejar un cumpleaños con los amigos del equipo, viajar, conocer el mar o pasar varios días fuera de casa junto a los compañeros.

Uno de los entrenadores recuerda especialmente un viaje a Mar del Plata. Algunos de los chicos nunca habían conocido el mar y, al llegar, terminaron metiéndose al agua con la ropa puesta.

Son experiencias que exceden ampliamente el resultado de un partido.

El valor de viajar y ganar autonomía

Los viajes también se transformaron en una herramienta para que los jugadores puedan desenvolverse en nuevos espacios.

Los entrenadores recuerdan un viaje a Tucumán para participar de un encuentro nacional. Hubo viaje en ómnibus, alojamiento en un hotel, salidas y actividades compartidas.

Para ellos, esas experiencias permiten observar cambios concretos en los jugadores y en la manera en que se relacionan con los demás.

“Lo que yo vi es la felicidad en su esencia pura”, cuenta uno de los entrenadores al recordar aquel viaje.

En ese sentido, el deporte aparece como una posibilidad para ampliar experiencias, asumir compromisos y construir autonomía.

Un equipo que también acompaña a las familias

El impacto del Mixed Ability no queda dentro de la cancha. También alcanza a las familias.

Los entrenadores cuentan que se fue formando una red de acompañamiento entre madres y familias que comparten experiencias, preocupaciones y momentos cotidianos.

La vida de club genera además nuevos vínculos. Una de las historias que surgieron durante estos años es la de Romina, mamá de uno de los jugadores, que comenzó como colaboradora deportiva y terminó jugando en el equipo femenino de rugby del club.

“Se van sucediendo cosas que nosotros no teníamos pensado a la hora de empezar”, cuentan los entrenadores.

Una invitación abierta

El proyecto busca seguir creciendo. En Córdoba ya existen varios equipos de rugby Mixed Ability y también propuestas de hockey en diferentes localidades.

Los entrenamientos suelen realizarse los viernes por la tarde y la convocatoria está abierta desde los seis años, con jugadores que actualmente llegan hasta los 59 años. Además, la propuesta es mixta.

El próximo viernes a las 18 se realizará en el Cabildo la presentación oficial del encuentro nacional de noviembre. La actividad será con entrada libre y gratuita.

El encuentro del 21 y 22 de noviembre será, en definitiva, mucho más que una competencia. Será la oportunidad de que más de mil chicos y chicas compartan cancha, viajes, amistades y experiencias.

Porque en el Mixed Ability, el resultado también se mide de otra manera: en los amigos que aparecen, en el lugar que cada jugador encuentra dentro de un equipo y en todo lo que sucede cuando la cancha se convierte en un espacio para compartir la vida.