Los hijos de la droga: el drama infinito de los bebés con cocaína

El aumento de los casos de bebés expuestos a drogas en maternidades argentinas encendió una alarma entre especialistas. Según un relevamiento realizado a partir de registros de distintas instituciones, los casos crecieron 185% en tres años, aunque no existe todavía un registro nacional unificado.

La magíster Gabriela Richard, psicóloga especialista en adicciones, docente universitaria y directora de Fundación ProSalud, advirtió en diálogo con Cadena 3 sobre las consecuencias que puede tener la exposición a sustancias durante el embarazo y la lactancia.

“Son bebés expuestos, pero también afectados”

Richard explicó que la exposición a drogas puede dejar consecuencias neurológicas y afectar el desarrollo del niño. “Cuando hablamos de daño neurológico, es una huella que queda ya a nivel cerebral”, señaló.

La especialista remarcó que algunos daños pueden ser compensados parcialmente mediante estimulación y atención especializada, aunque no siempre se logran revertir las dificultades.

También planteó que detrás de estos casos hay madres que atraviesan problemas de consumo y que, al mismo tiempo, necesitan asistencia. “Estamos hablando de derechos vulnerados, tanto en los niños como en las mismas mujeres”, sostuvo.

El riesgo no termina con el nacimiento

Cuando en una maternidad se detecta la presencia de una sustancia en el organismo del recién nacido, la prioridad inmediata es estabilizarlo y brindarle atención médica especializada.

Richard explicó que luego se intenta generar un vínculo con la madre para promover un tratamiento por su consumo, aunque advirtió que ese proceso presenta dificultades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los principales problemas aparece después del alta. Si la madre continúa consumiendo y amamanta al bebé, el niño puede volver a exponerse a sustancias a través de la leche materna.

“Si esa intoxicación persiste, obviamente la neuroadaptación de ese bebé va a ser acorde al suministro de sustancias que se le está haciendo”, explicó.

La falta de información también es un problema

La especialista señaló que el consumo de sustancias no se limita a un determinado sector social y que existe un subregistro de los casos debido, entre otros factores, al pudor y a la dificultad para sistematizar la información.

Richard también destacó la necesidad de fortalecer la educación y la prevención de las adicciones desde edades tempranas.

“Ha habido un avance del mercado por encima de las políticas públicas y parece que todavía no somos conscientes de todos los perjuicios que esto está generando”, afirmó.

La lactancia y la necesidad de una alternativa

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la situación de las madres que consumen drogas y no cuentan con recursos para comprar leche de fórmula cuando la lactancia materna no resulta una alternativa segura.

Para Richard, el Estado debería contemplar esa situación dentro de las políticas de salud y garantizar el acceso al alimento necesario para el recién nacido.

La especialista comparó esta necesidad con los protocolos implementados en otros momentos para garantizar leche sustituta a madres que no podían amamantar por razones sanitarias.

“La prevención funciona”

Richard reclamó una política sostenida de prevención, con participación de los distintos niveles del Estado y mensajes basados en evidencia.

“Las campañas bien trazadas y sostenidas en el tiempo sí dan resultado”, afirmó.

La especialista sostuvo además que el abordaje debe evitar la persecución y la estigmatización y priorizar la información y el diálogo.

“Información basada en la evidencia y habilitando el diálogo franco, honesto, sin hipocresía, es muy, muy eficiente”, concluyó.

El crecimiento de los casos detectados, sumado a la ausencia de un registro nacional unificado, plantea otro desafío: conocer con precisión la magnitud del problema para diseñar políticas de prevención, atención y seguimiento de los bebés y sus familias.

Entrevista de Ahora País .