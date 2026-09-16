Susana Buontempo presentó su libro "A fuego lento" en el Teatro Real con música en vivo e invitados
El evento, que tuvo como protagonista a la histórica voz de Cadena 3, se desarrolló a sala llena. Los Nombradores del Alba, Cinco Sentidos, La Callejera y Daniel Altamirano, entre los presentes.
16/09/2026 | 22:27Redacción Cadena 3
FOTO: Susana Buontempo, la conductora de "Noche y Día".
FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"
FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"
FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"
FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"
FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"
FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"
La Susana Buontempo presentó su libro "A fuego lento" este miércoles a la noche en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real de Córdoba, con una propuesta que fue mucho más allá de los tradicionales eventos literarios.
La noche combinó relatos, conversaciones y música en vivo, en un recorrido inspirado en las historias y temáticas que atraviesan la obra.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Pasiones argentinas, danzas, sabores, leyendas y protagonistas de nuestra cultura fueron dando forma a un encuentro en el que la palabra se cruzó con la música y las emociones.
El escenario contó con la participación de Los Nombradores del Alba, Cinco Sentidos, La Callejera y Daniel Altamirano, además de otros artistas, figuras de la radio y grandes invitados que acompañaron a Susana Buontempo a lo largo de la noche.
Una vida ligada a la radio y a la cultura popular
Susana Buontempo es una de las voces referentes de Cadena 3. Lleva casi 34 años al frente de "Noche y Día", uno de los ciclos más emblemáticos de la trasnoche de la radio, y durante tres décadas condujo "Recorriendo el país", un espacio que profundizó su vínculo con el folclore, sus artistas y las historias de cada rincón de Argentina.
Ese recorrido está presente en "A fuego lento", donde Buontempo lleva al papel muchas de las historias que durante años compartió frente al micrófono: costumbres, personajes, leyendas, sabores y recetas que forman parte de la identidad de distintas regiones argentinas.
La presentación en el Teatro Real buscó trasladar ese mismo espíritu al escenario, con una noche para encontrarse con las historias del libro, pero también con la música y los protagonistas que forman parte de ese universo.
Además, durante el evento se pudieron adquirir ejemplares de "A fuego lento" y, una vez finalizada la presentación, Susana Buontempo firmó libros a quienes quisieron llevarse su ejemplar dedicado.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué libro presentó Susana Buontempo?
Presentó el libro "A fuego lento".
¿Quiénes participaron en la presentación?
Participaron Los Nombradores del Alba, Cinco Sentidos, La Callejera y Daniel Altamirano.
¿Dónde se llevó a cabo el evento?
En la Sala Carlos Giménez del Teatro Real de Córdoba.
¿Cuándo fue la presentación?
El evento se realizó este miércoles a la noche.
¿Por qué es significativo el libro?
Recoge historias de la vida de Susana Buontempo, incluyendo costumbres, personajes y leyendas de Argentina.