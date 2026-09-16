Susana Buontempo presentó su libro "A fuego lento" en el Teatro Real con música en vivo e invitados

FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"

FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"

FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"

FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"

FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"

FOTO: Susana Buontempo, en la presentación de su libro "A fuego lento"

La Susana Buontempo presentó su libro "A fuego lento" este miércoles a la noche en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real de Córdoba, con una propuesta que fue mucho más allá de los tradicionales eventos literarios.

La noche combinó relatos, conversaciones y música en vivo, en un recorrido inspirado en las historias y temáticas que atraviesan la obra.

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Pasiones argentinas, danzas, sabores, leyendas y protagonistas de nuestra cultura fueron dando forma a un encuentro en el que la palabra se cruzó con la música y las emociones.

El escenario contó con la participación de Los Nombradores del Alba, Cinco Sentidos, La Callejera y Daniel Altamirano, además de otros artistas, figuras de la radio y grandes invitados que acompañaron a Susana Buontempo a lo largo de la noche.

Una vida ligada a la radio y a la cultura popular

Susana Buontempo es una de las voces referentes de Cadena 3. Lleva casi 34 años al frente de "Noche y Día", uno de los ciclos más emblemáticos de la trasnoche de la radio, y durante tres décadas condujo "Recorriendo el país", un espacio que profundizó su vínculo con el folclore, sus artistas y las historias de cada rincón de Argentina.

Ese recorrido está presente en "A fuego lento", donde Buontempo lleva al papel muchas de las historias que durante años compartió frente al micrófono: costumbres, personajes, leyendas, sabores y recetas que forman parte de la identidad de distintas regiones argentinas.

La presentación en el Teatro Real buscó trasladar ese mismo espíritu al escenario, con una noche para encontrarse con las historias del libro, pero también con la música y los protagonistas que forman parte de ese universo.

Además, durante el evento se pudieron adquirir ejemplares de "A fuego lento" y, una vez finalizada la presentación, Susana Buontempo firmó libros a quienes quisieron llevarse su ejemplar dedicado.

Informe de Jorge Mercado.