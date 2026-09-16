FOTO: Terror en un avión en Irán: se desprendió parte del techo y aterrizó de emergencia.

Un Boeing 737-300 sufrió el desprendimiento de parte del revestimiento del techo mientras realizaba un vuelo en Irán. El episodio generó momentos de tensión entre los pasajeros y obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia.

Las imágenes que circularon muestran parte del revestimiento interior desprendido dentro de la cabina. El avión involucrado tiene unos 30 años de antigüedad y pertenece a una generación anterior del Boeing 737, por lo que el incidente no estuvo relacionado con el 737 MAX.

Un avión de tres décadas

El episodio volvió a poner bajo discusión las condiciones de mantenimiento de las aeronaves antiguas que continúan en servicio comercial, particularmente en países como Irán, que enfrentan restricciones internacionales para acceder a determinados componentes y servicios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin embargo, la antigüedad de un avión no determina por sí sola que sea inseguro. Así lo explicó el especialista en aeronavegación Pablo Díaz, quien señaló que una aeronave puede permanecer operativa durante 40, 50 o incluso 60 años si recibe el mantenimiento correspondiente y atraviesa los controles establecidos.

En este caso, Díaz planteó dudas sobre la trazabilidad de los componentes utilizados en la aeronave debido a las sanciones internacionales que afectan a Irán. “La trazabilidad del repuesto es por lo menos discutible”, afirmó.

El antecedente del 737 MAX

El incidente también volvió a poner al Boeing 737 bajo la lupa, aunque se trata de un modelo diferente al 737 MAX.

El 737 MAX fue desarrollado para competir con el Airbus A320neo y recibió motores de mayor tamaño que modificaron el comportamiento aerodinámico de la aeronave. Para compensar esos cambios, Boeing incorporó el sistema MCAS, diseñado para intervenir automáticamente sobre la posición de la nariz en determinadas condiciones.

El sistema estuvo involucrado en los accidentes de Lion Air, en Indonesia, en 2018, y Ethiopian Airlines, en 2019. Los dos siniestros, protagonizados por Boeing 737 MAX 8, dejaron 189 y 157 muertos, respectivamente.

Mantenimiento, operadores y controles

Según explicó Díaz, los accidentes del 737 MAX demostraron que la seguridad aérea no depende exclusivamente del diseño de un avión. También intervienen el mantenimiento, los operadores, la regulación y las condiciones del espacio aéreo.

En el caso del MCAS, el sistema recibía información de una sola de las sondas externas disponibles, una cuestión que quedó bajo análisis después de los accidentes.

“Un sistema que es crítico tiene por lo menos dos fuentes de ingreso de datos”, señaló el especialista, al explicar la importancia de contar con información redundante para detectar posibles fallas.

El episodio registrado en Irán vuelve así a poner en debate la operación de aeronaves antiguas y la importancia de los controles y del mantenimiento, más allá de la cantidad de años que tenga cada avión.