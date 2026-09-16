El CAICYT conmemora 50 años de contribución a la comunicación científica en Argentina

El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), celebró su quincuagésimo aniversario con una jornada que reunió a la comunidad científica y profesional para reflexionar sobre el papel crucial de la información y la comunicación en el desarrollo científico y tecnológico de Argentina.

La conmemoración tuvo lugar el 14 de julio de 2026, marcando cinco décadas desde la creación del CAICYT. Durante estos años, la institución ha sido fundamental en el fortalecimiento de las capacidades, servicios e infraestructuras que respaldan la producción, organización, difusión y acceso a la información científica y tecnológica del país, adaptándose a los cambios en la comunicación científica a nivel nacional y regional.

La directora del CAICYT, Carolina De Volder, subrayó que el valor histórico de la institución se basa en hitos significativos como la creación de infraestructuras innovadoras, entre las que se destacan la Bibliografía Nacional de Publicaciones Periódicas Registradas y el Centro Nacional ISSN, así como la incorporación de tecnologías como la fotoduplicación y sistemas informatizados.

En términos de visibilidad de la producción científica argentina, De Volder destacó el trabajo del Centro Nacional de Acopio de Latindex y la creación del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, que establecieron estándares y sistemas de información que mejoraron la calidad y visibilidad de las revistas científicas del país. La transición al entorno digital también marcó una nueva etapa, con el desarrollo de servicios e infraestructuras relacionados con la edición científica y el acceso abierto.

Cincuenta años al servicio de la información científica y tecnológica en Argentina

La jornada tuvo como objetivo resaltar la trayectoria del CAICYT y el trabajo colectivo de sus colaboradores. A través de diversos paneles temáticos, se abordaron temas clave sobre la circulación del conocimiento, los desafíos actuales de la edición científica y la influencia de la inteligencia artificial en bibliotecas y servicios de información.

De Volder comentó que los temas tratados permiten analizar los 50 años del CAICYT desde una perspectiva más amplia. "La circulación del conocimiento, las bibliotecas frente a nuevas tecnologías y la construcción de redes son dimensiones que han marcado la historia de la institución. El CAICYT ha acompañado las grandes transformaciones en la organización y difusión de la información científica en Argentina", expresó.

Finalmente, se resaltó el impacto histórico del CAICYT en la construcción de una red de profesionales, instituciones y servicios que sostienen la circulación de la ciencia en Argentina.

Durante el evento, estuvieron presentes el integrante del Directorio del Consejo, Mario Pecheny, y la gerente de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET, Liliana Sacco, quienes felicitaron al personal por su labor. También asistieron la investigadora del CONICET y directora del CCT CONICET CABA Sur, Lidia Amor, junto a autoridades, colaboradores, investigadores y profesionales de bibliotecas y centros de información.