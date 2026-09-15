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La inesperada confesión sexual de Franco Colapinto en la televisión española: “Está prohibido”

El piloto argentino habló sobre su vida íntima en el ciclo “La Revuelta”, que conduce David Broncano.   

15/09/2026 | 21:40Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto, durante la entrevista en el programa

FOTO: Franco Colapinto, durante la entrevista en el programa "La Revuelta".

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El piloto de Fórmula 1 argentino, Franco Colapinto, se presentó en el programa de televisión español "La Revuelta", donde mantuvo un mano a mano con el conductor David Broncano.

Durante la entrevista, el joven deportista sorprendió a los espectadores al referirse abiertamente a aspectos de su intimidad y explicar cómo influyen en su rendimiento profesional al volante.

Al ser consultado sobre la frecuencia de sus relaciones afectivas en el último mes, el corredor manifestó inicialmente cierto reparo y admitió su incomodidad ante ese tipo de cuestionarios.

A pesar de señalar que esa pregunta era la única razón por la que dudaba en asistir al ciclo, la insistencia del presentador derivó en una respuesta sin rodeos por parte del bonaerense.

Frente al requerimiento del animador, Colapinto expuso los motivos biológicos y deportivos que regulan su comportamiento en plena etapa competitiva.

El competidor argumentó que, en el deporte de alto nivel, es indispensable mantener elevados los niveles de testosterona, por lo cual es necesario evitar cualquier desgaste previo a una prueba.

En esa misma línea, el automovilista reveló la indicación explícita impartida por Fernando Belasteguín, responsable de su preparación: “El que me maneja la parte deportiva dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”.

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Para dar por concluido el tema y disipar dudas sobre su disciplina en el circuito, Colapinto enfatizó la necesidad de mantener un cuidado riguroso durante la temporada.

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista de la entrevista?
El protagonista es el piloto de Fórmula 1 argentino Franco Colapinto.

¿En qué programa se llevó a cabo la entrevista?
La entrevista se realizó en el programa español "La Revuelta".

¿Qué tema personal abordó Colapinto durante la entrevista?
Colapinto abordó la frecuencia de sus relaciones afectivas y su impacto en el rendimiento.

¿Qué recomendación recibió de su preparador?
Fernando Belasteguín le indicó que está prohibido acabar en fin de semana de carrera para no afectar su rendimiento.

¿Cuál es la importancia de los niveles de testosterona según Colapinto?
Colapinto destacó que es indispensable mantener elevados los niveles de testosterona para evitar desgaste previo a una prueba.

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