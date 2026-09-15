Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.
El sorteo número 31615 de la Quiniela vespertina se realizó el martes 15 de septiembre a las 18:00, con el número 9565 como ganador a primera, conocido como "El Cazador". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31615 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 9565, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9565
2° 4923
3° 9252
4° 3088
5° 8741
6° 9034
7° 4722
8° 2305
9° 3282
10° 1801
11° 7683
12° 8777
13° 1949
14° 7664
15° 7654
16° 1955
17° 7085
18° 6680
19° 5166
20° 4659
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31615 de la Quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 15 de septiembre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número 9565, conocido como A primera (El Cazador).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados se publican en medios de comunicación y sitios de juegos de azar.