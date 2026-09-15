Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

El número de sorteo 31615 de la Quiniela vespertina se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 18:00, destacándose el número a la cabeza 9565, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9565

2° 4923

3° 9252

4° 3088

5° 8741

6° 9034

7° 4722

8° 2305

9° 3282

10° 1801

11° 7683

12° 8777

13° 1949

14° 7664

15° 7654

16° 1955

17° 7085

18° 6680

19° 5166

20° 4659