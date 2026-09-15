Condenaron a muerte a ex secretario de la Liga Awami y otros seis en Bangladesh

El ex secretario general de la Liga Awami de Bangladesh, el partido que lideró la derrocada ex primera ministra Sheikh Hasina, fue sentenciado a muerte junto a otros seis colaboradores de su administración. Esta condena se origina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante un levantamiento popular que tuvo lugar en julio y agosto de 2024.

La sentencia fue dictada por un tribunal compuesto por tres jueces del Tribunal Penal Internacional, liderados por el juez Mohammad Nozrul Islam Chowdhury. Las condenas se establecieron luego de que la Fiscalía presentara cuatro cargos de crímenes de lesa humanidad contra los acusados.

El fiscal jefe, Mohammad Aminul Islam, confirmó las condenas tras la lectura del fallo, afirmando que "la mayoría de los cargos contra los acusados fueron probados más allá de toda duda".

Además del ex secretario general, también recibieron la misma pena el secretario general adjunto del partido, A. F. M. Bahauddin Nasim, el exviceministro Mohammad Ali Arafat, y los líderes de las agrupaciones juveniles y estudiantiles del partido.

El tribunal declaró que las declaraciones provocadoras de los acusados llevaron a que una policía servil y miembros del partido llevaran a cabo asesinatos indiscriminados durante el levantamiento de julio.

Asimismo, el tribunal ordenó la confiscación del 50 % de los bienes muebles e inmuebles de los condenados, los cuales serán entregados a las familias de las víctimas.