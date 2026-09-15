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El Real Madrid se llevó un vibrante triunfo ante Elche y sigue liderando LaLiga

A pesar de que Elche logró empatar un 2 a 0, el Merengue resolvió el partido en el cierre con un gol decisivo.

15/09/2026 | 19:23Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 15 septiembre (NA) - El Real Madrid se impuso 3 a 2 al Elche en un emocionante encuentro correspondiente a la sexta fecha de LaLiga. Con este triunfo, el equipo blanco se mantiene en la cima del campeonato con 15 puntos, igualando al Barcelona, aunque los catalanes cuentan con un partido menos.

El partido se tornó complicado para los de la Casa Blanca en el segundo tiempo. A pesar de haber tomado una ventaja de 2 a 0 que parecía segura, se encontraron con una inesperada remontada del local.

En la primera mitad, el encuentro se abrió con un autogol de Matías Dituro a los 25 minutos. Posteriormente, a los 33, Kylian Mbappé amplió la diferencia con un gol que parecía encaminar al Madrid a una victoria tranquila.

Sin embargo, en la segunda parte, Elche salió decidido a acortar distancias y logró su objetivo a los 26 minutos, cuando el argentino Abiel Osorio anotó tras un centro desde la izquierda. Minutos más tarde, a los 38, Fer Niño empató el encuentro, generando tensión en el estadio.

Cuando parecía que el Real Madrid dejaba escapar el triunfo, Carlos Espí selló el 3 a 2 definitivo tras una asistencia de Kylian Mbappé, asegurando así la victoria para el Merengue.

Ahora, el equipo dirigido por José Mourinho deberá estar atento al resultado del partido entre el Barcelona y el Racing de Santander, que se jugará este miércoles a las 16:30. En caso de que los catalanes pierdan, el Madrid mantendrá su posición de privilegio en la tabla.

Otros resultados de la fecha 6 de LaLiga

Además del encuentro entre el Real Madrid y Elche, se disputaron otros dos partidos en esta jornada. En uno de ellos, el Rayo Vallecano superó 2 a 1 al Espanyol con goles de Álvaro García y Adria Pedrosa, mientras que el gol del descuento para el visitante fue de Roberto Fernández.

En otro encuentro, el Valencia venció 1 a 0 al Deportivo Alavés con un gol de Luis Rioja.

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó el partido?
El Real Madrid ganó 3 a 2 al Elche.

¿Quiénes anotaron los goles del Real Madrid?
Los goles del Real Madrid fueron anotados por Matías Dituro (autogol), Kylian Mbappé y Carlos Espí.

¿Qué pasó en el segundo tiempo?
El Elche empató el partido 2 a 2, pero el Real Madrid logró el triunfo en el cierre.

¿Quiénes anotaron para Elche?
Los goles de Elche fueron anotados por Abiel Osorio y Fer Niño.

¿Cuándo juega el Barcelona?
El Barcelona jugará contra el Racing de Santander este miércoles a las 16:30.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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