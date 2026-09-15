FOTO: Córdoba: condenan a ocho años de prisión al dueño de los dogos que mataron a una adolescente

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- La Justicia de Córdoba condenó a ocho años de prisión efectiva a José Nieto, propietario de los dos dogos que atacaron y causaron la muerte de Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en un caso que generó gran conmoción en la provincia en 2023.

La Cámara Primera del Crimen determinó que el hombre era responsable de los delitos de homicidio simple y lesiones leves con dolo eventual, lo que llevó a la orden de su detención inmediata tras la lectura del veredicto.

A pesar de que la fiscal Milagros Gorgas había solicitado una pena de nueve años y la querella había reclamado 12, el fallo fue inferior a estas cifras, aunque se rechazó la solicitud de absolución presentada por la defensa.

Durante el juicio se estableció que los perros estaban sueltos en la vía pública cuando atacaron a Trinidad Ballesteros en julio de 2023, en el barrio Estación Flores de la capital cordobesa, mientras su dueño se encontraba de viaje.

La adolescente sufrió heridas gravísimas y falleció horas después debido a las lesiones provocadas por el ataque. Durante el incidente, vecinos intentaron ayudarla y dos hombres resultaron heridos al intervenir.

Posteriormente, los dogos ingresaron a otra vivienda y mordieron a una menor de edad. En un intento desesperado por proteger a su hija, el padre de la niña utilizó un cuchillo de carnicero para matar a los animales y evitar nuevas agresiones.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, uno de los aspectos centrales de la acusación fue que Nieto ya había recibido advertencias y denuncias previas relacionadas con sus perros, que eran considerados potencialmente peligrosos.

Antes de que se conociera la sentencia, el acusado pidió perdón públicamente a la familia de la víctima, afirmando: "No quise que pasara esto" durante sus últimas palabras ante el tribunal.

Esta resolución judicial se considera un antecedente inédito en Córdoba, ya que establece la responsabilidad penal del dueño de los animales bajo la figura de dolo eventual por una muerte provocada por perros. Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 6 de octubre.