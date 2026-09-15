FOTO: Juicio a "Pity" Álvarez: citan a declarar a policías y expertos en un caso de homicidio

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Dos policías y una psicóloga declararán este miércoles en el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado de matar de cuatro disparos a Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Mariano González, el oficial que buscó al cantante en Pinar de Rocha, el famoso boliche ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, al que concurrió Álvarez después de asesinar a la víctima.

Además, citaron al policía Walter Guayta, quien recibió al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en la comisaría cuando se entregó a las autoridades, al tiempo que convocó a la licenciada Adela Beatriz Ahuad, una psicóloga del Cuerpo Médico Forense (CMF) y al perito Esteban Toro Martínez.

La acusación es por el delito de homicidio simple con dolo eventual, por lo que la pena establecida, si el tribunal encuentra culpable al intérprete, ronda entre los 8 y 25 años de cárcel.

Según la acusación, Álvarez sacó una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y disparó en la cabeza a Díaz, quien cayó al piso, y el músico efectuó otros tres tiros hacia la misma zona. Tras el hecho, huyó del lugar, descartó el revólver y a las pocas horas fue detenido.

El cantante declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la suspensión del juicio oral y público, pero los defensores del "Pity", Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, presentaron un nuevo recurso de inconstitucionalidad para cancelar el proceso.