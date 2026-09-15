Final de Gran Hermano: el choque entre Yipio y Solange que marca el desenlace del reality
Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham pelean por el gran premio del reality en una final cargada de conflictos.
FOTO: Cómo será la final de Gran Hermano: el conflicto entre las finalistas que anticipó el desenlace
Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Las finalistas de la generación dorada de Gran Hermano, Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham, se preparan para una noche decisiva. Este martes, las participantes compartirán momentos con sus familiares en la casa, donde al día siguiente se cerrará la etapa de la "Generación Dorada".
En la jornada previa, el lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia se aseguró el primer lugar, mientras que el miércoles 16 se llevará a cabo la gran final, y el jueves 17 se realizará la entrega de premios.
El ganador del primer puesto recibirá $70 millones, una casa y el trofeo diseñado por el reconocido orfebre Pallarols. El segundo lugar obtendrá $20 millones y una propiedad, mientras que el tercer puesto, que corresponde a Caniggia, solo recibirá $10 millones.
El enfrentamiento entre Yipio y Solange tiene raíces en conflictos previos, cuando ambas convivían en grupos distintos. En ese periodo, Carmiña Masi realizó comentarios xenófobos hacia Jenny Mavinga. A su vez, la uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, quienes defendieron a la paraguaya, mientras que el círculo de la standupera apoyó a la afrodescendiente.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Quiénes son las finalistas de Gran Hermano?
Las finalistas son Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham.
¿Cuándo se llevará a cabo la final?
La gran final se celebrará el miércoles 16 de septiembre.
¿Qué premios se entregarán?
El primer lugar obtendrá $70 millones, una casa y un trofeo; el segundo $20 millones y una casa; y el tercero $10 millones.
¿Qué originó el conflicto entre Yipio y Solange?
El conflicto proviene de incidentes previos en la convivencia, donde se produjeron agresiones verbales.
¿Quién ganó el primer puesto en la jornada previa?
Charlotte Caniggia se quedó con el primer puesto antes de la final.
[Fuente: Noticias Argentinas]