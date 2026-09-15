Final de Gran Hermano: el choque entre Yipio y Solange que marca el desenlace del reality

FOTO: Cómo será la final de Gran Hermano: el conflicto entre las finalistas que anticipó el desenlace

Buenos Aires, 15 de septiembre (NA) -- Las finalistas de la generación dorada de Gran Hermano, Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham, se preparan para una noche decisiva. Este martes, las participantes compartirán momentos con sus familiares en la casa, donde al día siguiente se cerrará la etapa de la "Generación Dorada".

En la jornada previa, el lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia se aseguró el primer lugar, mientras que el miércoles 16 se llevará a cabo la gran final, y el jueves 17 se realizará la entrega de premios.

El ganador del primer puesto recibirá $70 millones, una casa y el trofeo diseñado por el reconocido orfebre Pallarols. El segundo lugar obtendrá $20 millones y una propiedad, mientras que el tercer puesto, que corresponde a Caniggia, solo recibirá $10 millones.

El enfrentamiento entre Yipio y Solange tiene raíces en conflictos previos, cuando ambas convivían en grupos distintos. En ese periodo, Carmiña Masi realizó comentarios xenófobos hacia Jenny Mavinga. A su vez, la uruguaya se enfrentó a Sol y Cinzia, quienes defendieron a la paraguaya, mientras que el círculo de la standupera apoyó a la afrodescendiente.

Agencia NA