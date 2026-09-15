Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.

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El sorteo número 13033 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1928, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 1928

2° 8270

3° 7368

4° 6330

5° 0169

6° 8858

7° 4567

8° 4147

9° 0615

10° 8208

11° 7475

12° 4957

13° 6815

14° 1086

15° 5989

16° 0157

17° 5973

18° 5042

19° 0817

20° 2685