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Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy martes 15 de septiembre.

El sorteo número 13033 de la Quiniela Turista se realizó el martes 15 de septiembre a las 22:15, destacando el número 1928, que representa a "A primera (El Cerro)". Conocé todos los resultados.

15/09/2026 | 22:26Redacción Cadena 3

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El sorteo número 13033 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el martes 15 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 1928, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cerro).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 1928
2° 8270
3° 7368
4° 6330
5° 0169
6° 8858
7° 4567
8° 4147
9° 0615
10° 8208
11° 7475
12° 4957
13° 6815
14° 1086
15° 5989
16° 0157
17° 5973
18° 5042
19° 0817
20° 2685

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13033 de la Quiniela Turista.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 15 de septiembre a las 22:15.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 1928.

¿Qué representa el número 1928?
Se interpreta como "A primera (El Cerro)".

¿Cuáles son algunos de los otros números?
Algunos números son 8270, 7368 y 6330.

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