La Unión Europea propone limitar el acceso de adolescentes a redes sociales y videojuegos

Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Representantes de la Unión Europea (UE) buscan restringir el acceso de los adolescentes a redes sociales, videojuegos y distintas herramientas de inteligencia artificial (IA), por lo que sus tutores deberán controlarlos hasta los 15 años.

Luego, a partir de esa edad, podrán optar si siguen con supervisión parental o bien si quieren tener libre acceso a las distintas plataformas.

La propuesta está enmarcada en la futura ley del bloque sobre la infancia, que será presentada en breve, y que se suma a una decisión similar, ya adoptada en diferentes zonas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde incluso es obligatorio verificar la edad de quienes ingresan a las redes.

El borrador contempla cuatro franjas etarias: los menores de 13 años tendrían un veto completo de acceso independiente, mientras que los de 13 a 15 años requerirán de forma obligatoria la autorización de sus padres.

Esta iniciativa de Bruselas surgió a partir de la presión de múltiples gobiernos, como España y Francia, donde ya se diseñaban normativas nacionales propias, así como a las recientes alertas sobre el posible impacto negativo en la salud mental de los jóvenes.