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La Unión Europea propone limitar el acceso de adolescentes a redes sociales y videojuegos

La iniciativa, que será presentada pronto, exige supervisión parental para adolescentes hasta los 15 años.

15/09/2026 | 23:42Redacción Cadena 3

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La UE quiere poner límites a las redes.

FOTO: La UE quiere poner límites a las redes.

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Buenos Aires, 15 septiembre (NA) -- Representantes de la Unión Europea (UE) buscan restringir el acceso de los adolescentes a redes sociales, videojuegos y distintas herramientas de inteligencia artificial (IA), por lo que sus tutores deberán controlarlos hasta los 15 años.

Luego, a partir de esa edad, podrán optar si siguen con supervisión parental o bien si quieren tener libre acceso a las distintas plataformas.

La propuesta está enmarcada en la futura ley del bloque sobre la infancia, que será presentada en breve, y que se suma a una decisión similar, ya adoptada en diferentes zonas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia, donde incluso es obligatorio verificar la edad de quienes ingresan a las redes.

El borrador contempla cuatro franjas etarias: los menores de 13 años tendrían un veto completo de acceso independiente, mientras que los de 13 a 15 años requerirán de forma obligatoria la autorización de sus padres.

Esta iniciativa de Bruselas surgió a partir de la presión de múltiples gobiernos, como España y Francia, donde ya se diseñaban normativas nacionales propias, así como a las recientes alertas sobre el posible impacto negativo en la salud mental de los jóvenes.

Lectura rápida

¿Qué busca la Unión Europea?
Restringir el acceso de adolescentes a redes sociales y videojuegos hasta los 15 años.

¿Quiénes están detrás de la propuesta?
Representantes de la Unión Europea, presionados por gobiernos como España y Francia.

¿Cuándo será presentada la ley?
La propuesta será presentada en breve.

¿Qué se requiere para menores de 15 años?
Los menores necesitarán supervisión parental o autorización para acceder a plataformas.

¿Por qué se impulsa esta iniciativa?
Por preocupaciones sobre el impacto negativo en la salud mental de los jóvenes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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