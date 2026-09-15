FOTO: Marcha de familiares de víctimas de inseguridad en Lomas de Zamora por justicia

Buenos Aires, 15 de diciembre (NA) -- Este miércoles, familiares y amigos de víctimas de la inseguridad se reunirán en los Tribunales de Lomas de Zamora con el propósito de exigir justicia y expresar su rechazo a una decisión de la jueza Marta Pascual, quien había suspendido la aplicación de la ley que redujo la punibilidad a los 14 años.

La manifestación comenzará a las 10, en la intersección de Larroque y Camino Negro, y uno de los objetivos es visibilizar el reclamo por todas las víctimas, así como repudiar el accionar de la jueza. Así lo expresó Laura Fernández, madre de Lara Fernández, una adolescente de 17 años que fue asesinada de un balazo en la madrugada del 1 de enero de 2022 en Lomas de Zamora por un grupo de jóvenes.

Laura Fernández destacó en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas que "otro de los puntos es pedir justicia por nuestros hijos. Actualmente, la justicia parece preocuparse más por los delincuentes que por las víctimas. Los roles se han invertido".

En paralelo a la marcha, se conoció que la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el fallo de Pascual sobre la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La jueza había fundamentado su decisión argumentando que la Provincia no cuenta con la infraestructura ni los recursos necesarios para recibir a un mayor número de adolescentes en el sistema penal, y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no contribuye a la seguridad.