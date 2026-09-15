Juani Gallardo, el karateca que ganó el Panamericano y sueña con Brisbane: "Tiene otra carga"

A los 20 años, el deportista rosarino se consolida como una de las promesas del karate argentino. Medalla de oro en Asunción 2025 y embajador de los Juegos Suramericanos, repasa su formación, la disciplina que transmite su escuela y los objetivos que tiene por delante: el Mundial Juvenil de Polonia y, a largo plazo, los Juegos Olímpicos.

Juan Ignacio Gallardo tiene 20 años, es rosarino y practica karate desde los 8. En 2025 obtuvo la medalla de oro en el Panamericano Junior disputado en Asunción y hoy cumple el rol de embajador de los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe. Su recorrido, sin embargo, comenzó mucho antes y estuvo marcado por una decisión temprana: dejar otros deportes para dedicarse por completo a una disciplina que, según dice, lo enamoró desde el primer día.

En los Juegos Suramericanos de Rosario 2022 obtuvo la medalla de bronce. Meses después, repitió el bronce en el Panamericano de Monterrey, México, y luego viajó a Turquía, donde finalizó séptimo en el Mundial. El año pasado llegó su consagración: la medalla de oro en Asunción 2025, que además le aseguró la clasificación a Lima 2026.

Sobre la etapa previa a esos logros, de visita en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario desde el Estudio Federal Sancor Seguros, recordó que la pandemia lo encontró entrenando sin competencias a la vista. "No había clasificado a nada, pero ya pensaba en entrenar todos los días: abdominales, flexiones, patear contra una botella colgada del techo para practicar puntería", contó. Esa rutina, sostuvo, fue determinante. "Esa insistencia, esa diferencia por más pequeña que sea, era todos los días ponerme ahí".

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Con el correr de los años, la preparación se intensificó. "Con papá empezamos a investigar mucho más y los entrenamientos se volvieron más exigentes", señaló. Recordó que su padre, que también practicó karate y fue su primer entrenador, lo acompañó incluso en momentos adversos, como cuando le sostenía los focos con una bota ortopédica por un dedo quebrado mientras él se preparaba para viajar a Turquía. Hoy entrena siete turnos por semana, con sesiones de gimnasio de tres a cuatro horas y de karate de dos a dos horas y media. A eso le suma sus estudios de Ingeniería en Sistemas en la UTN, donde decidió reducir la carga de materias para sostener ambas actividades.

Consultado sobre la dimensión formativa del karate, Gallardo puso el foco en la disciplina y el autocontrol. Mencionó el dojo-kun, el conjunto de principios que se transmite a cada practicante: respetar a los demás, superarse, ser correcto, leal y puntual, y abstenerse de procederes violentos. "Por ahí el karate forma más personas que deportistas", afirmó.

En esa línea, también valoró el vínculo con los más chicos: "Hay chicos que me escriben porque arrancaron a competir o me piden un consejo. Para mí es un mimo al corazón". Y aclaró que su motivación nunca fue ocupar un rol de referencia: "No arranqué con la idea de ser embajador de unos Juegos, lo hice por amor al deporte".

Gallardo está clasificado a los Panamericanos, motivo por el cual no compite en los Suramericanos de Rosario. Sin embargo, el domingo recibió la confirmación de que viajará al Mundial Juvenil de Polonia, que comenzará el 14 de octubre. "Estoy muy ansioso", admitió.

En cuanto a sus metas, el primer objetivo que se fijó fue ser campeón del mundo, algo que considera difícil pero no imposible. Repasó sus participaciones: Turquía 2022, donde alcanzó el séptimo puesto; Venecia 2024, noveno; y el Mundial Adulto de Egipto, donde con 18 años se midió contra rivales de más de treinta. "Me tocó pelear contra el quinto, el tercero y el campeón de África. Faltaba experiencia, pero esa competencia me hizo crecer", evaluó.

El segundo gran objetivo es Brisbane 2032, los Juegos Olímpicos en los que el karate podría volver a tener presencia. "Creo que me agarra con 26 o 27 años, en un muy buen momento de mi carrera, si todo sigue bien", proyectó.

Sobre la diferencia entre un Mundial y unos Juegos, Gallardo fue preciso: "En un Mundial representás al país, pero es más individual, es por vos y por tu nombre. En los Juegos salís y sale la bandera argentina". Y agregó: "Todo lo que sea olímpico tiene otra carga. Vivir la Villa Olímpica y convivir con deportistas que tienen el mismo uniforme que vos es un plus totalmente positivo".

Entrevista de Cecilia Moro y Agostina Meneghetti.