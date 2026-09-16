SpaceX se prepara para lanzar Starship al espacio por primera vez el 22 de septiembre

SpaceX se alista para realizar el lanzamiento de prueba número 14 de su cohete Starship, con el objetivo de poner por primera vez la etapa superior en órbita terrestre. La compañía, fundada por Elon Musk, anunció que la prueba se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre, con una ventana de lanzamiento de 75 minutos que comenzará a las 7:15 a.m. CT.

Durante este lanzamiento, SpaceX planea desplegar la primera tanda de satélites de tercera generación Starlink en su red de 10,000 satélites de internet. Se espera que se lancen 26 satélites V3 en esta prueba.

Si el lanzamiento tiene éxito, será el primero en generar ingresos para la división de lanzamientos de SpaceX, incluso si esos ingresos provienen de otra división de la compañía.

Este será el segundo lanzamiento de prueba de Starship desde que SpaceX se convirtió en una empresa pública, llevando a cabo la mayor oferta pública inicial en la historia en junio. El primer lanzamiento se realizó en julio, cuando SpaceX desplegó con éxito satélites V3 de Starlink por primera vez, aunque estos solo estaban destinados a probar la capacidad de despliegue de Starship y se quemaron en la atmósfera terrestre tras aproximadamente 20 minutos.

Lograr que la etapa superior de Starship alcance la órbita terrestre representaría un hito importante para SpaceX. La empresa ha invertido miles de millones de dólares en este programa y ahora busca retirar sus cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy en favor de Starship. Musk ha afirmado que esto ocurrirá una vez que Starship esté volando "de manera confiable varias veces por semana" para ahorrar "recursos escasos de ingeniería y producción de SpaceX".

Sin embargo, el lanzamiento de la prueba número 14 de Starship solo evaluará la primera parte de esta ecuación. Musk recientemente retrocedió en afirmaciones anteriores de que SpaceX podría intentar usar su torre de lanzamiento para atrapar la etapa superior de Starship durante este vuelo, diciendo que una explosión sería un gran contratiempo para la compañía en este momento.

Además, SpaceX no intentará atrapar el cohete Super Heavy esta vez. La compañía ha enfrentado dificultades con el cohete en sus últimos vuelos de prueba y ha realizado múltiples cambios para tratar de prevenir fallos. Sin embargo, el cohete aún tuvo problemas para reiniciar sus motores después de separarse de la etapa superior de Starship en el vuelo 13 en julio. Para esta misión, SpaceX anunció que ha realizado otra ronda de "varias modificaciones" en el hardware y software del cohete para "abordar los problemas observados en el vuelo anterior".

SpaceX tuvo mucho más éxito con la etapa superior de Starship en el vuelo 13. Aunque no alcanzó la órbita, tuvo un vuelo fluido a través de un aterrizaje simulado en el Océano Índico. La etapa superior ni siquiera explotó cuando se volcó en el agua, lo que permitió a SpaceX pasar los últimos meses recuperándola y remolcándola lentamente de regreso a su sede en Texas.

La compañía también indicó que ha realizado cambios adicionales en el escudo térmico de Starship basándose en lo aprendido al estudiar la etapa superior recuperada del vuelo 13.