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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre, Santa Fe presentará un día mayormente soleado con temperaturas que oscilarán entre 7° y 22°. La humedad será del 74% y el viento soplará a 5 m/s.

16/09/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 14°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 74%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sur-sureste, contribuyendo a una sensación de frescura en la mañana.

El clima hoy miércoles 16 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima que alcanzará los 23°. El día se presentará mayormente soleado, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un clima agradable. La humedad se mantendrá en un 74%, y el viento continuará soplando a 5 m/s, lo que podría generar una leve sensación de frescura durante las horas más frías de la mañana.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se anticipan con temperaturas agradables. El jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 25°, con cielo despejado. El viernes 18, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 26°, con nubes cubriendo el cielo. El sábado 19, la mínima ascenderá a 15° y la máxima alcanzará los 27°, manteniendo el cielo nublado. Para el domingo 20, se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el lunes 21, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con probabilidad de lluvias ligeras.

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