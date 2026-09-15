Calleri, sobre el partido de la Selección en el Kempes: "Veremos si la sanción se cumple acá, o no"
El presidente de la Agencia Córdoba Deportes señaló que oficialmente la AFA no comunicó nada sobre si este cotejo ante Bolivia debe cumplir la sanción con un aforo al 50%.
15/09/2026 | 19:29Redacción Cadena 3
FOTO: Calleri y la selección en Córdoba
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Amamos Argentina
Agustín Calleri, director de la Agencia Córdoba Deportes, habló con Cadena 3 sobre la vuelta del seleccionado nacional al Mario Kempes y el cumplimiento de la sanción con aforo reducido.
“Después de cuatro años tendremos a la Selección en Córdoba, que el primer partido sea en el Kempes, con la lista ya presentada con Lionel Messi en la convocatoria, ojalá tengamos la chance de que pueda venir, pero eso no es decisión nuestra. La decisión nuestra era tener a la Selección, una decisión del gobernador Martín Llaryora”, destacó Calleri.
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La confirmación de la vuelta de la Selección Argentina ratifica el compromiso del Gobernador @MartinLlaryora para seguir transformando a Córdoba en Sede de Grandes Eventos. Bienvenida Selección al interior del país ???? https://t.co/isyqCbVYjx— Agustín Calleri (@agustincalleri_) September 15, 2026
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Con relación al aforo: “Oficialmente la AFA no nos comunicó nada. Sabemos de la sanción que arrastra la Selección. Estamos esperando, la semana que viene tendremos reuniones operativas con AFA y la seguridad de Córdoba para ver si la sanción se cumple acá o no. La esperanza es lo último que se pierde”.
El rival es Bolivia, un dato no menor para Calleri: “Ojalá tengamos un estadio lleno, encima contra Bolivia. Sabemos que hay una comunidad importante de ciudadanos de ese país”.
Sobre el futuro admitió: “Ojalá no sea una vez, ni que tengamos que esperar cuatro años, ojalá sea constante”.
Entrevista de Amamos Argentina.
Lectura rápida
¿Quién habló sobre la vuelta del seleccionado nacional?
Agustín Calleri, director de la Agencia Córdoba Deportes.
¿Qué evento se discutió en la entrevista?
La vuelta de la Selección al Mario Kempes y el cumplimiento de la sanción con aforo reducido.
¿Cuándo se espera que se realice el primer partido?
Después de cuatro años, el primer partido será en Córdoba.
¿Quién es el rival de la selección en el partido?
El rival es Bolivia.
¿Cuál es la esperanza de Calleri para el futuro?
Ojalá que la Selección no tenga que esperar cuatro años para volver a jugar en Córdoba.