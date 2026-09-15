En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Calleri, sobre el partido de la Selección en el Kempes: "Veremos si la sanción se cumple acá, o no"

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes señaló que oficialmente la AFA no comunicó nada sobre si este cotejo ante Bolivia debe cumplir la sanción con un aforo al 50%.

15/09/2026 | 19:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Calleri y la selección en Córdoba

FOTO: Calleri y la selección en Córdoba

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Calleri, sobre el partido de la Selección en el Kempes: "Veremos si la sanción se cumple acá, o no"

    Amamos Argentina

    Episodios

Agustín Calleri, director de la Agencia Córdoba Deportes, habló con Cadena 3 sobre la vuelta del seleccionado nacional al Mario Kempes y el cumplimiento de la sanción con aforo reducido.

“Después de cuatro años tendremos a la Selección en Córdoba, que el primer partido sea en el Kempes, con la lista ya presentada con Lionel Messi en la convocatoria, ojalá tengamos la chance de que pueda venir, pero eso no es decisión nuestra. La decisión nuestra era tener a la Selección, una decisión del gobernador Martín Llaryora”, destacó Calleri.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con relación al aforo: “Oficialmente la AFA no nos comunicó nada. Sabemos de la sanción que arrastra la Selección. Estamos esperando, la semana que viene tendremos reuniones operativas con AFA y la seguridad de Córdoba para ver si la sanción se cumple acá o no. La esperanza es lo último que se pierde”.

El rival es Bolivia, un dato no menor para Calleri: “Ojalá tengamos un estadio lleno, encima contra Bolivia. Sabemos que hay una comunidad importante de ciudadanos de ese país”.

Sobre el futuro admitió: “Ojalá no sea una vez, ni que tengamos que esperar cuatro años, ojalá sea constante”.

Entrevista de Amamos Argentina.

Lectura rápida

¿Quién habló sobre la vuelta del seleccionado nacional?
Agustín Calleri, director de la Agencia Córdoba Deportes.

¿Qué evento se discutió en la entrevista?
La vuelta de la Selección al Mario Kempes y el cumplimiento de la sanción con aforo reducido.

¿Cuándo se espera que se realice el primer partido?
Después de cuatro años, el primer partido será en Córdoba.

¿Quién es el rival de la selección en el partido?
El rival es Bolivia.

¿Cuál es la esperanza de Calleri para el futuro?
Ojalá que la Selección no tenga que esperar cuatro años para volver a jugar en Córdoba.

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf