Calleri, sobre el partido de la Selección en el Kempes: "Veremos si la sanción se cumple acá, o no"

Agustín Calleri, director de la Agencia Córdoba Deportes, habló con Cadena 3 sobre la vuelta del seleccionado nacional al Mario Kempes y el cumplimiento de la sanción con aforo reducido.

“Después de cuatro años tendremos a la Selección en Córdoba, que el primer partido sea en el Kempes, con la lista ya presentada con Lionel Messi en la convocatoria, ojalá tengamos la chance de que pueda venir, pero eso no es decisión nuestra. La decisión nuestra era tener a la Selección, una decisión del gobernador Martín Llaryora”, destacó Calleri.

/Inicio Código Embebido/

La confirmación de la vuelta de la Selección Argentina ratifica el compromiso del Gobernador @MartinLlaryora para seguir transformando a Córdoba en Sede de Grandes Eventos. Bienvenida Selección al interior del país ???? https://t.co/isyqCbVYjx — Agustín Calleri (@agustincalleri_) September 15, 2026

/Fin Código Embebido/

Con relación al aforo: “Oficialmente la AFA no nos comunicó nada. Sabemos de la sanción que arrastra la Selección. Estamos esperando, la semana que viene tendremos reuniones operativas con AFA y la seguridad de Córdoba para ver si la sanción se cumple acá o no. La esperanza es lo último que se pierde”.

El rival es Bolivia, un dato no menor para Calleri: “Ojalá tengamos un estadio lleno, encima contra Bolivia. Sabemos que hay una comunidad importante de ciudadanos de ese país”.

Sobre el futuro admitió: “Ojalá no sea una vez, ni que tengamos que esperar cuatro años, ojalá sea constante”.

Entrevista de Amamos Argentina.